債券市場轉折時刻！00982B鎖定長天期、投資等級穩健收益

在美國關稅政策的不確定性引發股市前所未有的震盪，主要指數在熊市區間附近徘徊的背景下，全球金融市場面臨劇烈波動。儘管如此，台灣ETF市場卻逆勢吸金。根據CMoney最新統計，單週淨流入金額達312億元，較前週大幅增加127.9億元，這波資金潮背後透露出投資人正在重新調整投資布局的訊號。

股債市場資金流向分歧

股票型ETF本週展現強勁吸金力道，淨流入達174.3億元，顯示投資人對於透過ETF參與股市表現仍具信心。然而，市場觀望氣氛濃厚，反向型ETF同步出現118.5億元的大額淨流入，反映投資人對後市看法分歧，部分資金已開始布局避險部位。

債券型ETF的資金流向則呈現更為複雜的面貌。儘管整體仍呈現淨流出態勢，但本週流出規模已明顯收斂至72.6億元。市場分析師表示，在聯準會政策走向不明朗且全球地緣政治風險升溫的背景下，債券市場正處於關鍵轉折點，促使投資人重新思考其投資策略。

表、上周台股ETF資金流向

資料來源：CMoney

投資級債券成為資金避風港

值得關注的是，在整體債券型ETF呈現流出的同時，投資等級債券卻逆勢吸金28.5億元，主題債券更創下39.4億元的淨流入佳績。顯示投資人正轉向追求更高信用品質、更穩定收益的投資標的。

表、上週債券型ETF資金流向

資料來源：CMoney

理財專家進一步指出，目前美國投資級企業債的殖利率已突破6%，在當前市場環境下，這樣的收益水準極具投資吸引力。「相較於其他固定收益商品，投資級債券不僅提供相對穩定的收益，其較高的信用評級更能在市場動盪時期發揮避險功效。」

因應市場需求，FT投資級債20+ ETF (00982B)即將於4月28日掛牌交易，預計在4月23日至25日間完成建倉。市場人士認為，在債券價格處於相對低點之際推出，時點相當具有策略意義。

投資建議：謹慎樂觀、均衡布局

展望後市，專家建議投資人在市場震盪期間更應採取均衡的投資策略。投資級債券憑藉其穩定的收益特性與較高的信用評級，不失為現階段資產配置的重要選項。在維持投資組合防禦性的同時，也要適度保持靈活度，以因應市場可能出現的轉機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。