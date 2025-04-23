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一場不確定的川普牌！00950B再配0.076元、7度配息紀錄力證穩中求勝

聯合新聞網／ 綜合報導
別猜川普下一句！00950B以穩定配息與高評級債券特性，成為投資人資產配置防禦選擇。中央社
別猜川普下一句！00950B以穩定配息與高評級債券特性，成為投資人資產配置防禦選擇。中央社

美國總統川普親口承認「對中國145%的關稅太高」，並暗示未來將大幅調降後，市場一度陷入多空交鋒的混沌期。面對這位言詞多變、動作反覆的美國總統，投資人難以預判下一步棋，資產價格也隨之一再起伏。儘管川普暫時按下90天談判緩衝期，美中貿易的不確定性仍如影隨形。

正因為局勢未明，市場對「抗震型資產」的關注度正在上升。債券作為避風港的角色再度受到關注，其中，凱基A級公司債ETF（00950B）憑藉其穩定配息紀錄與高信用評級，逐漸成為動盪局勢下的防禦核心。

聯準會在近期表態上仍未出現降息急轉彎的徵兆，儘管市場預期全年仍可能降息2至3碼，但在通膨與選舉干擾下，實施時間點極可能再度遞延。分析師指出，在這樣的環境中，投資人若一味追求高風險高利差，恐面臨信用與利率的雙重夾擊。

相對來說，中天期A級債具有兩大優勢：

一是信用評級高，有助減少企業違約風險

二是存續期間不過長，可壓低利率變動對債券價格的衝擊

像00950B這類ETF，正好鎖定在這樣的區間，展現「可攻可守」的特性。

據公告，00950B將於2025年5月5日除息，每單位配發0.076元現金股利，預計5月28日入帳。這已是該ETF掛牌以來第七次穩定配息，前六次平均每次約配0.08元，當期殖利率落在0.52%至0.55%之間，表現穩定。

ETF研究團隊進一步指出，隨著關稅戰拉高企業經營成本，加劇衰退風險，高評等的A級公司債反而受惠。近期在債券價格修正之下，A級債殖利率已可匹敵BBB等級產品，具備相對價值優勢。

川普話鋒一轉，美股驟跌、黃金飆升、美元指數探底...這些市場反應已清楚反映出當前局勢的敏感與脆弱。00950B這類產品的設計初衷，正是在這類多變環境中提供一種穩定配息、風險控管兼備的資產選擇。

在政策來回與風險事件頻傳的2025年，或許無法猜準川普下次會說什麼，但可以選擇把資產的一部分，配置到像00950B這樣具有穩健特性的工具中。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00950B凱基A級公司債 債券ETF 川普 聯準會 通膨

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