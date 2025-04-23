00922市值型ETF強勢吸金！川普態度軟化 台股重返19600點

台股今日再次上演大怒神，昨日愁雲慘霧大跌312點收18,793點，今日噴發845點，收盤在19,639點，貿易戰稍稍降溫，股市迎來反轉趨勢，市值型ETF表現備受關注，今日成交量最高的前三檔市值型ETF分別是0050、009804和00922。

機構法人國泰金控日前發布4月國民經濟信心調查，美關稅政策衝擊，景氣展望與股市樂觀指數下滑，調查結果顯示，民眾對台股的樂觀指數下降至-23.3，風險偏好指數亦走弱至3.4。分析師指出，台股隨著川普政策起伏不定，近期都會在18,000-20,000點間呈現震盪格局，但國安基金已進場，過往多次護盤，都能以獲利成功出場，台股未來漲勢可期。

而想要逢低進場，搭上台股第三季後行情的投資人，則建議善用風險比個股更加分散的ETF，因為ETF動輒打包了30-50檔以上的成分股，充分幫投資人把雞蛋分開放，基金經理人認為，短期台股迎來不確定性，投資人可以挑選高殖利率內需股，如食品、電信與金融相關族群，市值型ETF則建議避開只看中小型市值，或單一個股權重過高的產品。

只是過去數年流行台積電獨大的老字號市值型ETF，歷經今年股災震盪明顯劇烈，可見新一代的ETF有崛起趨勢，剛掛牌的富邦旗艦50(009802)規模已有128.12億元，成立兩年的國泰台灣領袖50(00922)也有224.09億元，統計目前全台僅7檔市值型ETF規模站上百億元。

ETF專家分析，以掛牌2年多的新生代市值型ETF「國泰台灣領袖50」(00922)為例，基金規模224.09億元，名列第三大市值型ETF，50檔台股大市值的成分股中，內需相關的電信股佔5%、食品股2.5%、金融股23%，短線關稅不確定性升溫，產業多元有望能發揮防禦效果。或以國安基金偏好的電子類股來看，00922的半導體佔比也有43%，涵蓋IC設計10%的比重，電腦周邊類股也佔11%，未來美國與各國關稅談判陸續明朗後，AI長期趨勢不變下，台股勢必迎來新一波市值成長，現在買低，未來才有機會賣高，充分放大投資效益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。