00905填息成功！台股大漲845點加持…季配市值型ETF逆勢強彈近4％

採取季配息、受益人數超過6萬人的新市值型ETF FT臺灣Smart（00905）於今（23）日完成填息，00905除息參考價為11.61元，每受益權單位實際配發金額為0.05元，股息預計將於5月15日入帳。隨著台股今日開高走高大漲超過845點，00905也開高上漲0.44元(+3.9%)至11.66元，展現強勁填息力道。

儘管近期市場波動不斷，00905仍展現出迅速回填息的優異表現。特別是在經歷4月以來台股修正後，00905的填息速度更顯示出其韌性，充分反映出投資人對00905未來表現的信心。

此外，臺灣指數公司於4月18日公布「特選Smart多因子指數」成分股定期審核結果，該指數追蹤標的為FT臺灣Smart（00905）。此次成分股調整，納入群創（3481）等23檔，同時刪除富邦金（2881）及國泰金（2882）等40檔，調整已於4月18日盤後生效。

FT臺灣Smart目前基金規模約62億元，此次成分股調整幅度較大，納入的個股包含聯華食、國化、京城等，而刪除的個股則包含統一、大統益、華友聯等，反映市場投資策略的變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。