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川普關稅槍響、韓中美對峙！00725B年息7%成為抗波動「收益中樞」

聯合新聞網／ 綜合報導
00725B將於5/15入帳配息，每單位配發0.636元。本報資料照片
00725B將於5/15入帳配息，每單位配發0.636元。本報資料照片

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市場經濟被美國出產的「關刀」殺得血流成河，根據美銀美林資料指出，若單純考量關稅造成的進口成本上升，對「標普500指數企業」的營業利潤衝擊約5%，但如果貿易國相繼採取反擊行動，對於美企業的海外銷售將帶來負面影響，估計可能造成營業收入衰退32%。ETF專家解釋，企業獲利衰退將影響股利發放，甚至衝擊到資本利得，但是企業債的債息須優先償還，具配息機制的投資等級公司債ETF就成為相對安穩的標的，尤其是配息表現相對優異的投等債ETF可以留意。

所謂的投資等級債ETF，是指經國際三大信評機構（穆迪、惠譽、標準普爾）評估後，信用等級達到BBB- 或者Baa3以上的公司債，這些公司通常財務狀況穩健、違約風險較低，被市場認為是相對安全的標的，息收表現又優於美國公債，多檔投資級公司債ETF在本周除息，包含國泰投資級公司債（00725B）、群益投資級電信債（00722B）、群益ESG投等債20+（00937B）、凱基金融債20+（00778B）等，其中又以00725B年化配息率達7.05%最高，每股配發0.636元，息收將在5/15入袋。

市場達人點出，現在正是債市的絕佳進場點，美國聯準會維持在5.25%-5.5%之間的高利率水準，債券價格相對處在低檔，顯示此時進場有價格優勢，展望未來降息循還尚未結束，今年預計會有2-4碼降息空間、2026年可望再降2碼、2027年降1碼，債券價格有潛在上升空間，現在持有可望在未來迎接上升利多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00722B群益投資級電信債 00725B國泰投資級公司債 00937B群益ESG投等債20+ 債券ETF 川普 殖利率 降息

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