川普開關稅口、Fed準備降息？投等債逆勢上漲…00982B防禦力受矚

全球金融市場震盪加劇，川普總統與聯準會主席鮑爾就利率政策再度產生分歧，加上貿易衝突可能升級至金融戰、科技戰層面，市場波動加劇。富蘭克林華美建議，目前債券殖利率續居長期相對高點，整體收益率具吸引力，殖利率高達6%以上的高品質投資級企業債，且具備低波動、耐震等特性，相當適合納入投資組合配置中，以強化整體資產控制風險能力。

道瓊工業指數週一(21日)重挫近千點，創1932年以來最慘烈的4月表現，特斯拉、輝達與Meta等科技股均遭重挫。避險資產黃金大漲3%創新高，美元指數則貶至98.3，創2022年3月以來新低，今年累計跌幅超過7%。相較之下，近五個交易日美林全球投等債指數逆勢上漲0.6%，利差收窄3個基點至112個基點，展現抗震特性。

FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊分析，Fed理事Waller近期表示，關稅對通膨的影響屬暫時性，但若川普恢復完整對等關稅，Fed可能需提前降息以穩定經濟。CME利率期貨市場顯示，5月維持利率不變機率達80%，預計今年6月至12月將累計降息4碼，2025年更可望降息4碼。

洪慧珊表示，在川普與鮑爾對利率政策分歧之際，投資等級債券展現進可攻退可守特性，債券殖利率續創長期高點，適合納入投資組合強化防禦；此外，信用評級優異的企業債可降低投資組合受非經濟因素的衝擊。

洪慧珊強調，目前美國投資級企業債殖利率逾5%，高信用評級可降低投資組合受非經濟因素衝擊的波動度。富蘭克林華美投信新推出的00982B預計於4月28日掛牌交易，在此之前就會完成建倉，正好把握債券價格相對低點。

展望後市，洪慧珊提醒投資人須密切關注三大風險指標：通膨數據對Fed政策影響、企業應對關稅衝擊能力，以及信用利差變化。在政策不確定性升高之際，投資等級債券6%以上的殖利率水準，不僅提供穩定收益來源，更可作為資產配置中的核心防禦部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。