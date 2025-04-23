快訊

印度喀什米爾爆恐怖攻擊！26名觀光客遭掃射慘死 現場血流成河

盧秀燕表態426上凱道：相挺拚經濟

中職／模仿曾峻岳流鼻血遭球迷炎上！資深主播蔡明里發文道歉

川普開關稅口、Fed準備降息？投等債逆勢上漲…00982B防禦力受矚

聯合新聞網／ 綜合報導
殖利率站穩5%、建倉正逢債市修正！00982B專攻亂世中「可攻可守」的標的。圖／美聯社
殖利率站穩5%、建倉正逢債市修正！00982B專攻亂世中「可攻可守」的標的。圖／美聯社

全球金融市場震盪加劇，川普總統與聯準會主席鮑爾就利率政策再度產生分歧，加上貿易衝突可能升級至金融戰、科技戰層面，市場波動加劇。富蘭克林華美建議，目前債券殖利率續居長期相對高點，整體收益率具吸引力，殖利率高達6%以上的高品質投資級企業債，且具備低波動、耐震等特性，相當適合納入投資組合配置中，以強化整體資產控制風險能力。

道瓊工業指數週一(21日)重挫近千點，創1932年以來最慘烈的4月表現，特斯拉、輝達與Meta等科技股均遭重挫。避險資產黃金大漲3%創新高，美元指數則貶至98.3，創2022年3月以來新低，今年累計跌幅超過7%。相較之下，近五個交易日美林全球投等債指數逆勢上漲0.6%，利差收窄3個基點至112個基點，展現抗震特性。

FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊分析，Fed理事Waller近期表示，關稅對通膨的影響屬暫時性，但若川普恢復完整對等關稅，Fed可能需提前降息以穩定經濟。CME利率期貨市場顯示，5月維持利率不變機率達80%，預計今年6月至12月將累計降息4碼，2025年更可望降息4碼。

洪慧珊表示，在川普與鮑爾對利率政策分歧之際，投資等級債券展現進可攻退可守特性，債券殖利率續創長期高點，適合納入投資組合強化防禦；此外，信用評級優異的企業債可降低投資組合受非經濟因素的衝擊。

洪慧珊強調，目前美國投資級企業債殖利率逾5%，高信用評級可降低投資組合受非經濟因素衝擊的波動度。富蘭克林華美投信新推出的00982B預計於4月28日掛牌交易，在此之前就會完成建倉，正好把握債券價格相對低點。

展望後市，洪慧珊提醒投資人須密切關注三大風險指標：通膨數據對Fed政策影響、企業應對關稅衝擊能力，以及信用利差變化。在政策不確定性升高之際，投資等級債券6%以上的殖利率水準，不僅提供穩定收益來源，更可作為資產配置中的核心防禦部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982BFT投資級債20+ 債券ETF 川普 聯準會 降息

延伸閱讀

川普討錢從關稅喊到學貸！00950B「中天期＋A評級」動盪時中間的選擇

股市慘、債市震…川普話出口全球抖！00945B亂世求穩年化殖利率近8％

川普又髮夾彎了…說「沒要炒鮑爾」：只是在催他快點降息

川普說對中國145%關稅太重將「大幅下調」！網：只有台灣會聽話送台積電

相關新聞

川普開關稅口、Fed準備降息？投等債逆勢上漲…00982B防禦力受矚

全球金融市場震盪加劇，川普總統與聯準會主席鮑爾就利率政策再度產生分歧，加上貿易衝突可能升級至金融戰、科技戰層面，市場波動加劇。富蘭克林華美建議，目前債券殖利率續居長期相對高點，整體收益率具吸引力，殖利

短債殖利率上揚？辣媽：要不是川普…避險屬性的債券殖利率走勢不該這樣

美國2年期公債標售不如預期，短天期殖利率上揚 美國2年期公債標售不如理想，2年期公債殖利率反彈了6bps(0.06%)，攀升至約 3.82%。而10年期長天期美債殖利率則是下滑到4.35%，壓力

0056今除息明天就有機會「填息」？不是不可能…因川普態度放軟

美國總統川普近期對聯準會與關稅政策的態度雙雙出現轉向，對市場釋出兩大利多訊號；除公開緩頰「無意開除」聯準會主席鮑爾外，也改口稱美中貿易關稅僵局「將逐步降溫」，引發市場對降息預期升溫，美股反彈、資金回流

川普討錢從關稅喊到學貸！00950B「中天期＋A評級」動盪時中間的選擇

美國總統川普近來連環開戰，從重啟學生貸款追討、叫陣墨西哥關稅，到要聯準會主席鮑爾快點降息，一連串舉動讓股市動盪不已。當全球資金開始盤算下一步該往哪裡去時，有不少投資人已悄悄將目光轉向債券ETF。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

台股 ETF 修復力展現 00900秒填息

今年以來的台股，受到川普總統對等關稅破壞了股市趨勢，然觀察最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周增八萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。