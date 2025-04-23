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台股 ETF 修復力展現 00900秒填息

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

今年以來的台股，受到川普總統對等關稅破壞了股市趨勢，然觀察最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周增八萬人，突破1,100萬人大關，人氣高度不墜。高股息ETF歷經關稅戰影響後，仍展現較佳的高人氣，主因高股息產品因有息收保護，且具有價低息更亮眼之優勢，成為市場資金追逐焦點。例如23日除息的富邦特選高股息30（00900）除息秒填息，本次配息為0.1元，開盤後隨即完成填息。

理財專家指出，今年來由於地緣政治風險較往年明顯上升，大幅影響金融秩序，使得市場近期將目光由過去兩年熱門的人工智慧、高速運算投向實體商品市場。其中美國對等關稅政策至今仍未有定論，在政府治理拋錨的情況下，航運類股反而準備迎風起錨。知名航運類股，一方面除準備參與除息外，也有望在美國對等關稅暫緩的90天內提供績效正貢獻。

理財專家表示，若對等關稅終將降至10%而未走向極端，則台灣GDP將控在1.6%~0.1%的正成長，因此關鍵仍在最終談判結果。惟當前台股已相對反映悲觀情境使預估本益比來到13倍、遠低於五年本益比區間的15至20倍，因此持續觀察對等關稅消息之同時也可留意跌深反彈契機。近期在股價回調的背景下，高殖利率個股的投資價值也相對提升，建議想繼續留在市場的投資人可配置部分高息ETF領息度過這段波動時期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 關稅 高股息

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