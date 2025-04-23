短債殖利率上揚？辣媽：要不是川普…避險屬性的債券殖利率走勢不該這樣

美國2年期公債標售不如預期，短天期殖利率上揚

美國2年期公債標售不如理想，2年期公債殖利率反彈了6bps(0.06%)，攀升至約 3.82%。而10年期長天期美債殖利率則是下滑到4.35%，壓力暫時緩解。

在這次財政部標售690億美元的2年期新券，雖然得標利率3.795%，是自去年9月以來最低，但仍比預期還高。

1.承銷商承接 13.7% 的標售，遠高於過去六次平均的11.6%

2.間接投標人（包含透過聯準會投標的外國央行）僅拿下56.2%，創下兩年來最低

3.直接投標人（像是退休基金、保險公司等等）拿下30.1%，為2004年以來數據中接近最高水準。

因為間接投資人比例明顯下降，代表海外投資人呈現觀望的態度，減少對美債的需求。本週三, 四分別有5年與7年公債的標售，後續值得持續觀察。

會造成海外投資人參與率減少的原因，就是川普對於貿易政策反覆無常，再加上前幾天對包爾的公開批評，讓投資人感到不安。

減少對買美國公債的需求後，資金轉往哪裡呢？目前看來是德國公債等其他歐洲債券。附上的圖，是德國10年期公債殖利率圖，這才是避險工具該有的走勢，殖利率一路下滑。

若不是川普這樣，美國公債殖利率也應該是這樣走的。再講下去，我都想轉型成打川粉專了

另外，目前全球兩大經濟體(美國與中國)之間的緊張關係加劇，然而，週二傳出一個對市場較為正面的訊息——美國財政部長貝森特（Scott Bessent）告訴一群投資人，「中美貿易戰將出現降溫」，而這個消息被認為是，昨天長天期公債殖利率降低的原因之一。

但川普每天都在變...我們持續看看吧！

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