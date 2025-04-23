0056今除息明天就有機會「填息」？不是不可能…因川普態度放軟

美國總統川普近期對聯準會與關稅政策的態度雙雙出現轉向，對市場釋出兩大利多訊號；除公開緩頰「無意開除」聯準會主席鮑爾外，也改口稱美中貿易關稅僵局「將逐步降溫」，引發市場對降息預期升溫，美股反彈、資金回流亞股。

今日台股盤中大漲逾600點，「高股息ETF始祖」元大高股息（0056）同步受惠，除息首日填息率最高逼近七成。

0056今除息，本季配發現金股利1.07元，開盤參考價為30.91元，盤中一度上攻至31.65元，逼近填息。若依前一交易日收盤價31.98元換算，年化報酬率突破13％。

隨著國際政經氛圍稍顯緩和、高股息題材仍具熱度，加上台股反彈動能強勁；且川普姿態放軟，若近日態度不變，照股市這樣反彈的力道，明日就填息不是沒有機會...而另外一檔擁有超高人氣國泰永續高股息（00878）也將在下個月除息。

自2023年7月調整為季配息以來，0056已連續四季維持每單位1.07元的現金股利。據集保結算所統計，0056最新受益人數達144萬7,845人，與去年底相比，大增超過20萬，成長受益人數之冠。

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