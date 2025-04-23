川普討錢從關稅喊到學貸！00950B「中天期＋A評級」動盪時中間的選擇

美國總統川普近來連環開戰，從重啟學生貸款追討、叫陣墨西哥關稅，到要聯準會主席鮑爾快點降息，一連串舉動讓股市動盪不已。當全球資金開始盤算下一步該往哪裡去時，有不少投資人已悄悄將目光轉向債券ETF。

當多頭行情高歌猛進時，高股息ETF除了領到成分股發出的現金股利，連上漲的資本利得也被納入配息，才有「雙位殖利率」的誇張數字，但行情一轉，配息就跟坐雲霄飛車一樣忽高忽低。

是否該換一條更穩定的收入軌道？而債券ETF成了替代方案。

配息不該看淨值

舉例：群益ESG投等債20+（00937B），之前帳上可分配債息僅0.07元，卻配了0.08元；也對殖利率高達6.3%的凱基A級公司債（00950B）感到狐疑，淨值中的債息僅剩1.6元，難道只夠發兩次？

但債券ETF屬「Pass Through」制度，拿到多少息就直接配出，帳上留不住太多。用高股息一套看債券ETF，很容易誤判實力。

要看「平均票息率」

「平均票息率」是重要指標。

一份整理自市場的A級公司債ETF對比表顯示，雖然幾檔ETF的信用評等皆為A級，但00950B的殖利率卻高出同業超過1個百分點。據官網資料，其成立以來平均票息超過6%，最新為6.36%，短期內沒有下滑疑慮，配息續航力令人期待。

00950B三大策略亮點

美國為核心、成分債全A級：美國銀行、輝瑞、百威、聯合健康等為主力，信用品質穩健 票息比BBB還高：雖然是A級債，卻靠指數設計拿到接近BBB級的高收益 選擇10至15年中天期債：在報酬與風險的平衡計算中，這個區段的風險報酬比達0.77，是三種主要天期中最漂亮的一段

想避稅更該選債券

五月報稅季將近，債券ETF的稅務優勢再次吸引目光：

海外債券ETF息收750萬元內免稅 無需繳交二代健保補充費 出場免證交稅，對比台股ETF的0.1%，效益明顯

稅務上完全壓倒高股息ETF，也難怪成為資金避風港。

7至10年的中天期美國公債，歷史回測數據顯示，其在大盤下跌時的避震效果最佳。

如果你是為了領息，那還得看經濟處於哪個階段：

景氣衰退，選公債安全

景氣成長，非投資等級債，可以擁有更高票息

選不出來或難以判斷時，就選投資級公司債ETF也就是00950B這個中間選項。

從追學生貸款、調關稅、到掏空美債利息結構，川普讓「錢」的話題成為全球焦點。但面對這場混亂秀，理性投資人選擇不跟著起舞，而是鎖定收益、專注現金流。

高信評、穩票息、稅優勢，讓像00950B這樣的債券ETF，逐漸成為資金穩定落地的好去處。就算市場吵成一團，「穩配息」也能成為資產配置的避風錨。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。