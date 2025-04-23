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首檔台股ETF分割 啟動

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

國泰臺灣加權正2（00663L）在本周一（21日）舉行受益人會議，決議啟動分割，成為台灣首檔分割的ETF，也將是全台最便宜的台股正2，以21日淨值140.37元計算，分割作業約為「1拆7」，也就是未來一張僅須約2萬元即可交易。

00663L分割前最後交易日6月3日，6月4日起停止交易，並於6月11日恢復交易。

緊接著，元大台灣50也將於4月25日公告受益人會議決議結果，已於21日截止投票，將於4月24日召開受益人會議，並以24日受益人會議當日的ETF淨值為基準，採回到發行價36.98元以上的最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

國泰臺灣加權正2分割案，贊成受益權單位數占出席受益權單位數99.35%，確定通過以「1拆7」比例分割，價格將接近發行價（20元），分割後主要有三大優點：第一，現在持有約143股就會變成一張，未來一張僅需約2萬元即可交易，投資總金額不變，但單價變低、股數變多，屬於變相「除權」；第二，則是質押更便利，由於質押以一張為單位，分割後可大幅降低門檻，投資操作更靈活；第三則為流動性提升，因隨著股價變親民，將有望帶動交易量增加。

國泰臺灣加權正2經理人蘇鼎宇表示，這檔ETF追蹤台指日報酬兩倍指數，表彰加權股價日報酬正向二倍指數報酬表現，意即台股加權指數只要單日成長5%，相對應國泰臺灣加權正2漲幅約為10%，屬於槓桿型指數股票型基金，適合積極型投資人放大效益，但由於槓桿產品波動較大，當加權指數下跌時，跌幅相對應約為兩倍，因此投資人須控管自身風險，善設停利停損價位。

提醒投資人，國泰臺灣加權正2具有槓桿風險，投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型ETF不同。不適合追求長期投資、或不熟悉以追求單日報酬為投資目標的投資人。投資人交易前，應詳閱公開說明書並確定已充分瞭解風險及特性。

截至22日，收盤價在百元之上台股ETF剩下五檔，依序為元大台灣50、富邦科技、元大台灣50正2、國泰臺灣加權正2以及富邦摩台。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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