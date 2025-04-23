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主動式ETF 再添新秀

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股主動式ETF再添一檔。群益投信昨（22）日宣布將推出主動群益台灣強棒（00982A），5月5日將展開募集、預計5月22日掛牌上市，發行價格為10元，採取季配息，每年2、5、8、11月除息，預計今年8月將首次公布配息。

川普對等關稅政策變動大，全球金融市場跟著震盪。群益投信台股團隊表示，面對瞬息萬變的市場環境，投資人也要與時俱進調整投資思維，主動出擊應萬變。台股主動式ETF正是可多加運用的工具，在股市盤整期間精選蓄勢待發潛力股，在多頭時期積極加碼成長型產業，追求超額報酬機會。

群益投信指出，這檔ETF採取質化與量化雙邏輯並重。在質化選股方面，採取3M法則來篩選，也就是產業大趨勢（Mega trend）、護城河建立的市占（Market Share）與企業經營（Management）；在量化策略方面，則透過流動性、波動度、償債能力、ESG等面向來剔除負向公司，並透過排除因子和增益因子來汰弱留強。

據了解，這檔ETF配置不只聚焦在電子，金融及傳產也多有著墨。市值分布方面，預期同步掌握大、中、小型股的成長契機，目前預計大型股（市值大於2,500億元）占26%，中型股占47.5%、小型股（市值小於300億元）占26.5%；預計十大持股為台積電、川湖、健策、鴻準、統一、LINEPAY、保瑞、嘉澤、智邦、緯穎。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，4月初美國宣布對等關稅後，恐慌情緒瀰漫全球股市，有台股恐慌指數之稱的台指選擇權波動指數一度直衝40以上，加權指數也寫下史上最大跌點紀錄。不過，觀察過往加權指數與台股恐慌指數的走勢可以發現，儘管後者竄升突破30時，台股多明顯回檔，但也代表相對低點將浮現。

陳沅易指出，隨著國安基金進場、與美方持續協商，加上台灣企業生產鏈調度與布局保持彈性，人工智慧（AI）科技股持續扮演全球關鍵供應鏈角色，非電族群也有多元題材可關注，仍正向看待台股中長期表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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