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美國電力基建股啟動超級周期 電力股有望成下一波成長股

經濟日報／ 記者何佩儒／台北即時報導

近來美股與美債同步疲軟，但公用事業類股相對抗跌。投信法人表示，全球電力產業在未來10年內，不管是否來自潔淨能源，電力需求總體增速將是整體能源需求的6倍，加上氣候去碳化、AI發展、電網加固（汰舊換新）商機，造就電力基礎建設不論產業用電或生活剛性需求暴增，長線總體需求有望驅動電力股迎向新一輪超級周期。

據了解，美國內需產業中，電力行業因具備特許經營與寡占優勢，加上AI應用快速擴展與民生用電需求增長，帶動整體產業發展。尤其在去碳化、AI基建、氣候變遷等多項行動發展下，電力基礎建設暴增，電力企業之間併購機會也快速增加，電力股有機會成為公用事業下一波成長股，甚至啟動新一輪超級周期，成為近期美股「趨漲抗跌」的投資亮點。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌表示，美國歷來即為全球電力大國，過往供需成長平穩，但自2023年AI時代來臨後，電力需求急遽上升，供需緊張局面逐漸浮現。根據美國勞工統計局數據，截至2024年初，電價自1980年以來上漲了237.7%，遠超石油的201.1%，顯示用電剛性需求驅動力極強。隨著川普推動製造業回流，加上AI融入生活與工業場景，未來5至10年內電力缺口將持續擴大，也推升電價與電力相關企業的股價走勢。

根據ICE指數公司統計，近5年來美國電力基建指數表現穩健，維持年年正報酬，儘管2025年來，全球金融市場持續陷入美國關稅變數，唯美國電力產業本身屬內需產業，具特許行業優勢，因應未來美國龐大的AI應用需求推升電力消耗，美國本土電力基礎建設股變得炙手可熱，已成為美國當地能源企業與投資基金積極作長線布局的目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 美國

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