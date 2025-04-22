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統一ETF 00981A 選股鎖定市值前300大企業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股市值300大企業優勢。(資料來源：CMoney、Bloomberg)
台股市值300大企業優勢。(資料來源：CMoney、Bloomberg)

台股波動加劇之際，由於大企業擁有強大的技術壁壘與市場地位優勢，議價能力較強，有助形成營運的護城河。統一台股增長主動式ETF（00981A）選股將鎖定市值前300大企業，其總市值占大盤近九成，是台股核心力量。這些企業基本面穩健，00981A將透過專業投研團隊，從中精選最具成長潛力個股。

台股大型股具備四大優勢，包括市值大、獲利優、營運強、投資報酬勝。據CMoney及Bloomberg統計至去年底，在整體台股市場中，近三年台股市值300大企業的市值占比平均達到86.4%，近3年營業利益占比平均高達91.6%，創造台股逾九成獲利。在EPS及投資報酬方面，台股市值300大企業近一年EPS成長率達到42.2%，為整體台股EPS成長率的2.6倍，且近五年平均投資總報酬率30.6%，勝過台股上市櫃企業的19.9%。

統一台股增長主動式ETF（00981A）擬任經理人陳釧瑤表示，00981A為主動式ETF，選股將聚焦台灣大型優質企業，因為大型企業有深厚的資本實力，通常擁有強大的技術壁壘與市場地位優勢，其護城河越寬，抵禦外界衝擊的能力就越強，投資機會也越多，透過靈活調整持股，可望在變局中趨吉避凶，尋求超額報酬的機會。

展望台股後市，陳釧瑤表示，今年因美國對等關稅政策影響，對市場帶來諸多變數，儘管有90天緩衝，仍會造成廠商投資及採購保守，預期台股短線將維持大區間震盪，選股勝於選市。看好廠房以美墨為主的伺服器供應鏈、以出口中國為大宗的類股，關稅影響程度相對輕，甚至有機會獲得轉單效益。而台股除權息旺季逐步接近，隨著股價回檔而殖利率上升，可擇優布局高殖利率股。

統一投信提醒，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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