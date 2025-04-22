海外ETF表現優異 印度、歐洲、日本突出

受關稅戰影響，近期金融市場持續震盪，美債殖利率反彈及美元指數下跌，呈現暫時脫鉤現象，市場資金明顯亦轉向，根據EPFR統計至16日止，近一周觀察全球股票型基金資金流向，已開發歐洲股票基金淨流入60.2億美元居首，亞洲不含日本股票型基金淨流出58.6億美元，美國股票基金淨流出57.0億美元。

觀察近一周海外ETF表現，前十名表現皆在2%之上，其中富邦印度（00652）、富邦入息REITs+（00908）、富邦歐洲（00709）、復華日本龍頭（00949）、野村日本動能高息（00972）、元大歐洲50（00660）近一周報酬率皆超過3%，投資區域主要涵蓋了印度、歐洲、日本，表現相對突出。

富邦印度ETF經理人蘇筱婷指出，美元指數下跌，為新興市場提供反彈機會，印度NSE Nifty 50指數近一周漲幅5.7%創2021年2月以來最高紀錄，再從近期市場資金流向觀察，根據Bloomberg統計至4月17日近一周資金淨流入達12.6億美元，可見到資金對這個南亞國家資產的青睞度不斷提高，現階段由於政府致力維持經濟穩定及美中貿易戰重設供應鏈預期，中長期仍具布局機會。後續建議持續關注外資買賣超動向與印度央行利率政策。

而在歐洲方面，富邦歐洲ETF經理人陳婉寧分析，歐洲不僅通膨受控而具寬鬆底氣，統計各家券商預期一旦美國關稅極端情境下，基於歐元區對美出口占其GDP比重不高，影響數應不至於使經濟陷入衰退，且GDP展望較美國更為堅實。歐元區最大經濟體德國近期決議鬆綁舉債規則，計劃於未來10年斥資1兆歐元投入國防、基礎建設，也強化了投資人對歐元的信心，歐洲基本面有望支持投資市場。 海外ETF近期績效表現

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