快訊

昏迷指數仍是3！康橋環島車隊遭撞 彰基搶救重傷學生是擊劍選手

黃呂錦茹難逃羈押命運？台北地院收抗告狀 立即送高院審查

鍾文智潛逃恐有親友接應 北檢搜索拘提胞妹、姪女等4人訊問中

聽新聞
0:00 / 0:00

股市慘、債市震…川普話出口全球抖！00945B亂世求穩年化殖利率近8％

聯合新聞網／ 綜合報導
「川投顧」美國總統川普一句話，股市飆漲；一句話，又全線重挫。（路透）
「川投顧」美國總統川普一句話，股市飆漲；一句話，又全線重挫。（路透）

當美國總統川普變「投顧」且超大咖，因為一言一行都輕易能影響股市、政策一天一變、股市風向跟著貼文跑，許多投資人只想問一句：「到底還有什麼是可以投資的，相對能抱且安穩的？」

近期川普再回歸各種驚動股市，一句話拉抬、另一句又嚇跌，從對等關稅延後、再到半導體懸而未決的課稅進度，美股台股頻創急跌急漲紀錄，金融市場跟著劇烈震盪。

天下大亂之時，有一種資產反而因為「夠亂」而找到了機會點，那就是聚焦高收益債、特別是排除高風險等級的非投資等級債。

與投資等級債、公債不同，舉凱基美國非投等債（00945B）追蹤的標的是美國市場中信用評等為BB與B的主順位債券，避開違約風險高的CCC債，旨在追求「收益更高、風險可控」的平衡路線。

00945B年化殖利率約近8％，亂世之中配息依舊穩定，最新月配同樣為0.102元。對需要穩定現金流的族群...如退休族、月月繳房貸的家庭來說，特別實用。

00945屬海外債券ETF享有稅務優勢：賣出免證交稅、配息屬海外所得、免健保補充保費，年所得若未達750萬還完全免稅，對高收入投資人更是難得的節稅選項。

高股息開始縮水、債券大家覺得沒用沒避險功能之時，恐慌之時反而是買進的機會；投資人也更應該「配置」。

股市劇烈波動時，高股息ETF的防禦力雖然重要，但在通膨壓力與總體經濟轉弱情境下，企業獲利縮水、配息恐打折。相比起來00945B這類固定收益型資產現金流更為穩定，比較能從容因應股市震盪。

更能利用債券穩定派息，反向加碼股市回檔，從總報酬角度掌握反彈契機。

提醒非投資等級債雖然殖利率高，但也難完全脫離總體經濟下行的影響。在景氣衰退期間，債券價格仍可能出現波動。因此建議投資人掌握分批布局原則，並搭配不同風險屬性的ETF，以打造更具韌性的投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00945B凱基美國非投等債 債券ETF 半導體 川普 通膨 高股息

延伸閱讀

年化殖利率僅0.92％還要綁一世紀？雨果：如同倒債且不如銀行利息

「美債會崩盤」怎麼會有人相信？下跌不等於崩潰：現在價格對應升息預期很合理

股東怕宿命再臨…力積電（6770）非壁紙但好像也快了？網給信心：年底還沒到

6月才是主跌段？他示警「最大風險要來了」：股市準備跳水

相關新聞

股市慘、債市震…川普話出口全球抖！00945B亂世求穩年化殖利率近8％

當美國總統川普變「投顧」且超大咖，因為一言一行都輕易能影響股市、政策一天一變、股市風向跟著貼文跑，許多投資人只想問一句：「到底還有什麼是可以投資的，相對能抱且安穩的？」 近期川普再回歸各種驚動股

台股震盪 群益投信：透過主動式ETF切入市場的好時機

今年來川普2.0擾亂金融市場一池春水，台股隨國際政經變化也宛如坐雲霄飛車般波動劇烈，凸顯投資操作上採取主動選股策略的重要...

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

台股震盪投資主動出擊成顯學 00982A 發行價10元、5月5日開募

今年來川普2.0擾亂金融市場一池春水，台股隨國際政經變化也宛如坐雲霄飛車般波動劇烈，更突顯出投資操作上，採取主動選股策略...

首檔ETF分割！00663L受益人大會正式通過「1拆7」未來一張僅約2萬元

國泰投信旗下正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）」已於4月21日舉行受益人會議，決議啟動分割，成為台灣市場當...

川普發威「一週走完股災劇本、還會破底」？股添樂：00713抗跌最強、00878和00944表現亦不俗

＊原影音發布時間為4月13日 台股像搭上雲霄飛車，4月7日跌停、4月10日漲停，短短幾天內走完完整崩盤與急彈行情，震撼程度堪稱近年罕見。 股市為何崩跌又反彈？答案在川普推文 4月7日跌停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。