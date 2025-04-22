股市慘、債市震…川普話出口全球抖！00945B亂世求穩年化殖利率近8％

當美國總統川普變「投顧」且超大咖，因為一言一行都輕易能影響股市、政策一天一變、股市風向跟著貼文跑，許多投資人只想問一句：「到底還有什麼是可以投資的，相對能抱且安穩的？」

近期川普再回歸各種驚動股市，一句話拉抬、另一句又嚇跌，從對等關稅延後、再到半導體懸而未決的課稅進度，美股台股頻創急跌急漲紀錄，金融市場跟著劇烈震盪。

天下大亂之時，有一種資產反而因為「夠亂」而找到了機會點，那就是聚焦高收益債、特別是排除高風險等級的非投資等級債。

與投資等級債、公債不同，舉凱基美國非投等債（00945B）追蹤的標的是美國市場中信用評等為BB與B的主順位債券，避開違約風險高的CCC債，旨在追求「收益更高、風險可控」的平衡路線。

00945B年化殖利率約近8％，亂世之中配息依舊穩定，最新月配同樣為0.102元。對需要穩定現金流的族群...如退休族、月月繳房貸的家庭來說，特別實用。

00945屬海外債券ETF享有稅務優勢：賣出免證交稅、配息屬海外所得、免健保補充保費，年所得若未達750萬還完全免稅，對高收入投資人更是難得的節稅選項。

當高股息開始縮水、債券大家覺得沒用沒避險功能之時，恐慌之時反而是買進的機會；投資人也更應該「配置」。

股市劇烈波動時，高股息ETF的防禦力雖然重要，但在通膨壓力與總體經濟轉弱情境下，企業獲利縮水、配息恐打折。相比起來00945B這類固定收益型資產現金流更為穩定，比較能從容因應股市震盪。

更能利用債券穩定派息，反向加碼股市回檔，從總報酬角度掌握反彈契機。

提醒非投資等級債雖然殖利率高，但也難完全脫離總體經濟下行的影響。在景氣衰退期間，債券價格仍可能出現波動。因此建議投資人掌握分批布局原則，並搭配不同風險屬性的ETF，以打造更具韌性的投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。