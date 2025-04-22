快訊

康橋成年禮車隊車禍7生輕重傷 環島行程提前結束？校方這樣說

逆向撞康橋環島車隊！肇事冷氣工出院一度失聯 致歉曝彎腰撿東西釀禍

涉立委罷免連署書風波 黃呂錦茹無保請回…北檢不服今提抗告

群益00982A超車 可望成為首檔本土投信主動式ETF

中央社／ 台北22日電

金管會去年底開放主動式ETF後，投信業者積極投入。群益投信今天推出首檔主動式ETF群益台灣強棒（00982A），預計5月5日開募、5月22日掛牌上市，可望成為首檔本土投信主動式ETF。

外資野村投信旗下的野村台灣智慧優選主動式ETF（00980A）已於4月18日募集結束，暫定5月5日掛牌，為國內第1檔主動式ETF。此外，統一投信的統一台股增長主動式ETF（00981A），預計5月7日開募。

面對近期台股市況不佳，群益投信總經理陳明輝今天坦承，內部確實討論過00982A延後募集的可能性，畢竟此時新基金募集會特別辛苦；但就像股神巴菲特的經典名言「別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪」，市況不佳時進場更容易為投資人創造超額報酬，綜合評估後，決定如期募集發行。

相較統一投信的00981A較早獲准募集、股號排序在前，群益00982A卻後發先至，搶先一步開募，有望成為首檔本土投信發行的主動式ETF，每股發行價新台幣10元，採取季配息機制。

群益投信基金經理人陳沅易今天分析，美國對等關稅政策確實讓各國政府、企業，投資人都懸著1顆心，面對瞬息萬變的市場環境，比起傳統ETF被動追蹤指數，一段時間才會調整成分股；主動式ETF可參酌關稅對各產業的影響分析，立即做持股調整，操作上更具彈性與即時性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 群益

延伸閱讀

4月台股基金抗跌三雄 國泰中小成長、群益馬拉松、群益奧斯卡

主動式台股基金 抗跌

主動式ETF力抗亂流 今年來鋼鐵、油電燃氣股等抬頭

群益投信 AAM奪三大獎

相關新聞

台股震盪 群益投信：透過主動式ETF切入市場的好時機

今年來川普2.0擾亂金融市場一池春水，台股隨國際政經變化也宛如坐雲霄飛車般波動劇烈，凸顯投資操作上採取主動選股策略的重要...

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

台股震盪投資主動出擊成顯學 00982A 發行價10元、5月5日開募

今年來川普2.0擾亂金融市場一池春水，台股隨國際政經變化也宛如坐雲霄飛車般波動劇烈，更突顯出投資操作上，採取主動選股策略...

首檔ETF分割！00663L受益人大會正式通過「1拆7」未來一張僅約2萬元

國泰投信旗下正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）」已於4月21日舉行受益人會議，決議啟動分割，成為台灣市場當...

川普發威「一週走完股災劇本、還會破底」？股添樂：00713抗跌最強、00878和00944表現亦不俗

＊原影音發布時間為4月13日 台股像搭上雲霄飛車，4月7日跌停、4月10日漲停，短短幾天內走完完整崩盤與急彈行情，震撼程度堪稱近年罕見。 股市為何崩跌又反彈？答案在川普推文 4月7日跌停

國安基金點火第10天！00878爽吃「護盤股」紅利…成關鍵受惠者

國安基金護盤進場點火第10天，整理國安基金近次進場執行報告，過去3次護盤標的包括台積電、聯發科、廣達、中信金、鴻海、統一及國泰金等，大多聚焦在科技、金融，以大型股為主，其中國民ETF國泰永續高股息（0

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。