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00663L啟動分割1拆7！網質疑「流動性有問題」憂拆完離下市更近

聯合新聞網／ 綜合報導
00663L啟動分割1拆7。本報資料照片
00663L啟動分割1拆7。本報資料照片

國泰投信旗下正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）」已於4月21日舉行受益人會議，決議啟動分割，成為台灣市場當中首檔分割的ETF，也是全台最便宜的台股正2。PTT網友好奇分割後的走勢，有人直言「太早拆了」，甚至擔心「分割完後離下市更近了」。

00663L以21日淨值140.37元計算，這次執行分割作業約為「一拆七」，分割後每受益權單位淨值回歸接近初始發行價格（20元），交易價格回歸市場習慣的交易區間，未來一張僅需約2萬元即可交易，投資更便利。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「00663L為首檔分割的ETF，分拆比例為1拆7，有人覺得分拆沒差，有人覺得分拆有利，讓我們繼續看下去」。

其他人留言「這檔交易量好少」、「股東人數：304人」、「我OK，誰先？」、「繼續抽投資人的油水」、「沒人氣也能拆？」、「成交量那麼少，想賣都不好賣，早該分拆了」、「沒人買還能拆」、「流通量不到兩千張，洗洗睡吧」、「流動性很有問題啊，誰敢買？」、「拆了才能割散戶」。

還有人嘲諷「太早拆了，再等幾個月自動變一半就不用拆了」、「分割完後離下市更近了」、「太早拆+1 ，三個月後就自動打折了」、「沒人買只好拆一下做新聞」、「等對折就不用拆啦，再拆完搞不好剩10塊」、「不用分拆啦 ，給他一點時間會自己拆」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00663L國泰臺灣加權正2 ETF PTT 下市

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