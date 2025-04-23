川普狂批鮑爾找人背鍋？鄉民笑「急了」：川寶吹牛吹過頭

美國總統川普周一在社群媒體Truth Social貼文，重申上周要求聯準會立即降息的要求，還痛批聯準會主席鮑爾是慢半拍的「大魯蛇」（輸家）。分析人士說，川普攻擊聯準會是在搞鋪墊，想把即將到來的經濟疲軟歸咎聯準會。PTT網友戲稱「川寶很急」，狠酸川普是「吹牛吹過頭，底牌只是梅花3」。

川普強調「幾乎沒有通膨」，並指責，央行去年秋天降息是為了影響總統大選。他寫道：「除了選舉期間降息，幫瞌睡喬（後來是賀錦麗）助選之外，鮑爾總是『慢半拍』。」有些分析人士解讀，川普對聯準會的攻擊，是想要找人背鍋即將到來的經濟疲軟。

有網友轉貼新聞並表示，「川寶很急，發現真實世界不是實境秀，大家進去小房間不會乖乖等著被你Fire，繼續看川寶還有什麼牌，吹牛吹過頭 底牌原來只是梅花3」。

其他人留言「川普招牌是破產再爬起來」、「 本來通膨就控制的好好的，緩慢下降，川普一搞關稅根本不可能降息了」、「對就自己的功勞，錯就是別人害的」、「經濟疲軟是他造成的」、「鮑爾本來可以因為軟著陸封神的，被川砸鍋都只是笑笑」、「 川普感覺就是看到什麼搞什麼根本沒在想後續影響」、「 軟著陸變卵著陸陸」、「美國人選的不光是美國承受，現在是全世界陪他玩」、「美國要破產然後再爬起來」、「老美選了川寶加范斯，絕望組合呀」、「鮑爾應該出來技術性的講，有種快開除我」。

共和黨籍的前德州參議員葛拉姆 (Phil Gramm) 說：「大家都很想有人馳援，或至少有人背鍋。」他指出，川普暗示可能將鮑爾免職，是在貿易政策之外再製造出全新的不確定性，即使川普最終沒趕走鮑爾，也將對長期以來力求不受政治干預的技術官僚主義機構造成長久傷害。

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