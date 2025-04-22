國安基金點火第10天！00878爽吃「護盤股」紅利…成關鍵受惠者

國安基金護盤進場點火第10天，整理國安基金近次進場執行報告，過去3次護盤標的包括台積電、聯發科、廣達、中信金、鴻海、統一及國泰金等，大多聚焦在科技、金融，以大型股為主，其中國民ETF國泰永續高股息（00878）的成分股就有9檔與國安基金潛在名單相同，成為這波國安基金強勢護盤的重點受惠ETF。

觀察國安基金過去3次的護盤標的，3次都買的有台積電、廣達、中信金、玉山金、鴻海、統一、國泰金、富邦金、南亞、台達電、台化跟台塑共12檔；進場2次的有元大金、華南金、聯發科、兆豐金、可成、第一金、彰銀和台塑化。

國安基金過去3次護盤標的

資料來源：財政部

近一步細看00878成分股，30檔成分股中有9檔和國安基金潛在護盤名單相同，包括聯發科、中信金、元大金、兆豐金、國泰金、統一、廣達、富邦金和第一金，從00878官網可估算，上述成分股占比近3成相當高，近日台股量能急凍，00878買氣仍高，推估應是原因之一，主因00878成分股多為大型股，且產業配置均衡，加上有股息作為下檔保護，具備進可攻、退可守的特性。

法人分析，金融市場現正處於關稅談判期，真假消息頻傳，美國通膨隱憂不散，聯準會主席鮑爾又傳出可能被迫下台，美股及台股表現疲軟，但低點就是買點，台股從2萬2下修到1萬9，市場對後市越趨保守，多檔ETF價格跌到長期投資的甜甜價，反而成為股民逢低加碼00878投資良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。