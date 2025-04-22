川普發威「一週走完股災劇本、還會破底」？股添樂：00713抗跌最強、00878和00944表現亦不俗

＊原影音發布時間為4月13日

台股像搭上雲霄飛車，4月7日跌停、4月10日漲停，短短幾天內走完完整崩盤與急彈行情，震撼程度堪稱近年罕見。

股市為何崩跌又反彈？答案在川普推文

4月7日跌停，起因是川普宣布「對等關稅」開打，市場擔心全球貿易進一步惡化。三天後，川普又突然在半夜發文：「對等關稅延後90天」，台指期隔日一早直接漲停。

這段期間，許多投資人無所適從，市場不再看基本面、技術面或籌碼面，而是看「川普的貼文」。這張爆紅梗圖說得最好：「美股靠川普，台股跟著發抖」。

納斯達克4月9日走勢令人瞠目，川普發文後，市場立即轉向。他甚至在白宮與幕僚炫耀：「這位今天賺了25億，那位賺了9億」。全球投資人傻眼，怎麼美國總統像個股市大媽？

這波荒腔走板的操盤方式，已引來市場對美元與美債的強烈反應。10年期美債殖利率在短短一週從4%飆升到4.5%，美元指數同步破底，這代表美國債務成本升高，全球對美元信心動搖。

本週台股急跌一度逼近從高點回落三成，融資餘額五天內大減850億，創下史上最快瘦身紀錄。中小型股跌幅尤甚，不少個股單週腰斬，原因在於流動性不足與斷頭賣壓交織。

回顧台股歷年空頭，平均下跌幅度約三成。沒想到這次只花一週就達標，且背後推手竟是川普的幾篇推文。這被形容為「歷史上首次由人為主導的股災」，市場驚覺...現在連總統都能搞股災。

為什麼台股跌比較深？

在這波行情中，不少投資人被迫停損出場。但4月9日，我們提醒：這是一個極端乖離區，槓桿應立即縮小，停損可再等等。結果，隔天台股漲停，驗證這波急跌確實非基本面導致。

台股還會不會破底？

台股本益比與淨值比快速回到長期均值，兩倍淨值成為重要支撐位。

若非發生重大經濟衰退，台股很難跌破這個位置。特別是在經濟數據尚可、僅為市場預期衰退的狀況下，這裡反而是機會。

台股&美股&高股息ETF地板價

例如0050與科技型00935，在這波回檔中，分別下跌約25%與30%，若在最低點進場，目前帳面報酬已超過10%。

高股息ETF中，00713抗跌最強、00878與00944表現亦不俗。

在美股方面，費半下跌40%、S&P500與納斯達克分別跌20%、25%，但對應的ETF如00924、00971也已出現明顯反彈。

下一步怎麼選股？四大方向掌握主流

殖利率5%以上、高防禦型個股

市值前300大中，已有75家殖利率逾5%。特別是營建、航運、保險等高息股，跌深後更顯吸引力。

避開高融資比重個股

資金槓桿高、成交量低的個股，恐因補保證金壓力持續遭到賣壓。

內需導向產業

在全球貿易戰下，內需股如電信、超商、部分營建類股將成為資金避風港。

基本面強勁、訂單明朗族群

特用化學、軍工產業表現穩健，相關個股具備反彈潛力，殖利率也具吸引力。

川普開始軟化，市場喘口氣

我們觀察到川普已經開始走向他慣用的「四步邏輯」：

1.大聲放話（如開打關稅戰） 2.遭遇市場壓力（股市大跌） 3.開始退讓（延後90天） 4.大幅和解（或誇讚對手、主動談判）

目前來看，川普已進入第三階段。若後續進入第四階段，全球股市將獲得較明顯的喘息空間。

黎明前的低谷

劇本太快發生，甚至讓我們原本預期要一年上演的行情，在一週內走完。投資人該記取教訓，也該把握反彈機會。

未來若要放大報酬，必須更加精準掌握槓桿比例與買點時機，更要懂得：「行情從來不是公平的，但留在場內的人，永遠有下一次的機會。」

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