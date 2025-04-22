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川普亂、美債殖利率飆…但會崩盤是謠言？ 00687B、00725B價值浮現

聯合新聞網／ 綜合報導
被說要崩的美債反而更有價值？00687B、00725B買盤浮現。路透
被說要崩的美債反而更有價值？00687B、00725B買盤浮現。路透

美國總統川普宣布對等關稅以來，不只股市搭上大怒神，就連美國10年期公債殖利率也搭上雲霄飛車，投資人越看越心慌，近期更傳出中國及日本倒貨美債，也有人擔心美國迫使外國債權人將手中美債轉換為「百年零息債」，形同倒債。對此，國泰投信認為，美債「大到不能倒」屬於AAA級債券，川普承受不起崩盤局面，現階段評價面具投資價值，不建議美債ETF投資人此時放手，而若擔心美債波動，則可將投資級公司債納入優先考量，不僅受到景氣下行影響有限，同時也可透過債息來安心度過震盪期。

國泰20年美債（00687B）基金經理人江宇騰指出，川普關稅大戰衝擊投資信心，停滯性通膨擔憂再起，中國傳出減持美債，是因為要對川普施壓，美債地位難以動搖，債市經歷避險基金爆倉動盪後，上週價格逐步回穩，美債10年期殖利率回降至4.3%，仍處於高位。面對美債疲弱表現，財長貝森特近日表示政府有足夠能力應對任何潛在市場波動，例如加大美債回購力道。

此外，根據EPFR報告顯示，自去年9月聯準會啟動降息循環以來，資金穩定淨流入成熟國家債市，僅有兩週呈現淨流出，截至4/9淨流入金額逾3000億美元，顯示債市殖利率逢高吸引長期投資資金進入。美債殖利率高於長期均值，評價面深具投資價值，建議透過00687B掌握美債漲升機會。值得注意的是，00687B在今年掛牌美元級別國泰20年美債+櫃U（00687C），提供持有美元資產的投資人可直接透過櫃買中心美元平台以股票代號申購，如同一般ETF，投資更靈活。

國泰投資級公司債（00725B）基金經理人李育齡則表示，現階段關於美債殖利率有兩股力量拉扯，首先是「關稅促使通膨再起」疑慮，可能使聯準會減緩降息步伐甚至反向升息；第二則是「川普政策導致經濟放緩」的擔憂，若景氣衰退甚至陷入蕭條，聯準會將為穩定市場、刺激經濟而積極降息，目前看來後者發生的可能性較高。

針對保守型投資人，李育齡建議面對川普帶來的不確定性，各界認為經濟陷入衰退機率提高，可透過布局高殖利率的投資級公司債度過難關，目前投等債利差表現相對穩定，整體利差仍處於疫後低點，且根據過往3次降息循環經驗，投等債平均報酬率表現優於非投等債，截至3月底，00725B規模突破1330億元，其特色是聚焦升評數較多的BBB級投等債，排除次順位債，平均票息率為5.77%，有季配息機制，具備投資價值，另海外債息收入有750萬元免稅額，是高資產族群的投資節稅好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00687B國泰20年美債 00725B國泰投資級公司債 債券ETF 降息

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