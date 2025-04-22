股神巴菲特加持 這檔ETF受益人數擠進增量前五

「護國神山」台積電（2330）上周公布亮眼財報，並釋出優於預期的營運展望，市場情緒略有回穩，台股加權指數周線小跌0.68%，投資人依然逢低加碼台股ETF。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周增8萬人，突破1,100萬人大關，續創歷史新高，今年以來受益人數已增加逾85萬人，其中仍以市值型與季配高股息ETF較受投資人青睞。

在海外ETF方面，上周受益人數增加主要來自美、日兩大市場的ETF，其中，美國科技股因估值回到合理水位，且美國總統川普的對等關稅政策利空逐漸被市場消化，投資人持續加碼市值型ETF，包含追蹤Nasdaq 100、費半與S&P 500指數相關ETF，皆擠進海外ETF受益人增量排行榜。

另一個值得關注的是日本市場，上周包含聚焦日本商社，以及日經指數的海外ETF，皆有擠進海外ETF受益人數排行榜前十名。其中日本商社受惠股神巴菲特加持，且美、日兩國正積極進行關稅談判，若進展順利，可望有先行優勢，五大商社業務遍及各產業與國家，有望率先受惠，今年以來股價表現相對強勢，連帶激勵追蹤五大商社為主的日本商社ETF，今年以來受益人數增幅近五成。

然而，目前市場對美債的拋售潮尚未結束。債券ETF受益人數上周續減近萬人，今年以來受益人數已減少逾13萬人。其中仍以長天期美債、投等債ETF減少人數較多，不過短天期債券ETF仍逆勢增加，凸顯在資本市場不確定性大增下，投資人寧可增持具類現金性質的短債，規避市場風險。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出，美國關稅談判持續帶來不確定性，聯準會主席鮑爾在川普壓力下仍不降息，並強調關稅恐導致通膨上升，引發川普痛批，也澆熄市場對聯準會降息救市期待，美股表現承壓。回到台股方面，台積電法說內容優於市場預期，但仍難帶動台股上漲，凸顯關稅不確定性與經濟前景不佳仍壓抑投資人信心。

不過，葉松炫指出，隨著時序進入財報季，指標性企業陸續公布財報以及營運展望，待市場情緒穩定後，可望回歸基本面。尤其台積電法說會上表示，目前尚未看見客戶訂單與行為出現改變，維持今年美元營收年增24%至26%目標不變，第2季財測營收可望續創新高，顯示台積電相關供應鏈營運仍可期，建議投資人把握市場調整機會，逢低布局半導體ETF；而高股息ETF成分股囊括獲利穩健且低基期的傳產類股，也可發揮降低波動的效果。

海外ETF方面，追蹤Nasdaq 100、S&P 500以及費城半導體指數的美股市值型ETF，持續獲投資人搶進，尤以今年新掛牌且經保費較低的Nasdaq 100相關ETF相對受青睞中國信託投信基金經理人王建武表示，目前市場震盪多來自投資人信心不足，非基本面惡化。歷史也多次證明，市場低迷正是布局優質資產的黃金時機。

市場預期巴菲特旗下波克夏將持續加碼日本五大商社，中國信託投信基金經理人游忠憲則指出，目前五大商社本益比僅在10倍左右，估值相對合理，成為市場資金青睞對象。另美國近期公布對中國船隻加徵港口費，包含韓、日造船業者亦有機會受惠，皆為日股利多。

債券ETF方面，今年以來債券ETF頻遭投資人拋售，受益人數至今已減少逾13萬人，減幅達6%，其中以長天期美債與投等債ETF受益人數減少最多，而0-1年短天期債ETF受益人數則持續增加。

中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，市場傳出日本大型壽險公司擬減碼美債部位，恐導致美債仍有賣壓，且資金回流日本將推升日圓走升。不過歷經近期美債大舉拋售後，美國財政部已經開始思考調整鬆綁「補充槓桿比率」（SLR）規定，由美國大型銀行增持美債部位，藉以增添美債流動性。

張瓈尹指出，若美國財政部鬆綁SLR規定，根據2020年經驗，美國大型投行的胃納量足以因應近期美債短期遭拋售的情形，但目前主要是投資人心理層面的問題。不過她也指出，在公債供需方面，財長貝森特也強調債券供給規模趨向穩定，而當前通膨壓力雖未除，但經濟衰退風險已上升，因此美國公債價格逢低仍具吸引力。且相較於股市的高波動性，債券整體更具防禦性，適合作為投資組合的核心配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。