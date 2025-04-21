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獨家／高雄專區還沒動 銀行公會先喊開放比特幣ETF

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，銀行公會擬將四項建議納入《2025年金融建言白皮書》，前三項全聚焦高資產客戶財管鬆綁，一、取消基金質借成數限制、二、取消私募基金人數上限，三、開放比特幣ETF投資管道，四、強化商用不動產透明度。

最大亮點是，公會建議對高資產客戶及專業投資人，增加投資比特幣ETF兩大管道，一、以信託投資外國有價證券的範圍，納入比特幣ETF，二、境外結構型商品連結標的也准納入比特幣ETF。

這是連「高雄資產專區」試辦業務項目中，都未曾見過的新案，引市場熱議。業者對此意見兩極。

有業者認為，若金管會放行，等於開放範圍比「高雄專區」還大，削減了業者進駐高雄專區的政策紅利。

但也有業者認為，不獨厚高雄專區，才是務實的，硬要專區獨享優惠「被卡住」，怎麼看都不合理。

公會將在周四（24）日理監事會通過該討論案並將提交金融總會。金融總會將在6月底前提出2025年金融建言白皮書期中報告，各公會最晚需在5月底前送交建議案。

公會今年白皮書建議案，與過往最大差異是，四個案子中就有三個案子全聚焦高資產客戶財管業務，頗有搭亞資中心順風車意味。

這三個瞄準高資產客戶是，一、取消銀行自行質借（以基金、債券為大宗）五成貸款限制、允許再質借，並新增質借標的納入境外結構型商品，也建議免除開辦三年又得函報續辦的規定。

這項業務也是高雄專區才要對高資產客戶放行的，「試辦都還沒開始」，公會就要求「全面開放」。

二、取消私募境外基金、及另類基金（未具基金性質）委託人數限99人。此案在去年投信顧公會也曾提出，惟因涉及修「投信顧法」而暫緩。

三、以信託投資國外有價證券範圍，從目前僅限股債、一般ETF外，新增納入比特幣ETF，並開放境外結構型商品連結標的，也准連結比特幣ETF。據了解，此案是一家在台外銀子行提出，該外銀子行也在財管2.0核准名單中。

四、商辦租賃案需全面實價登錄。業者說，依現行規定，台北市以外的辦公租賃資訊，需是承租雙方都透過房仲才需做實價登錄，這使各銀行對商辦大樓做授信時，資料不夠健全。

建議承租雙方只要出租人或承租者有一方是營利事業時，就需做實價登錄，讓銀行授信評估更加完整。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 比特幣

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