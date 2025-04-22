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川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 美股道指崩近千點 那指跌逾2.5%

台股ETF 受益人 連七周創高

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

根據集保戶股權分散4月18日最新統計資料顯示，上周台股ETF新增一檔聯邦台精彩50（009804），總檔數達69檔，這69檔台股ETF受益人周增9.8萬人，總受益人數達1,109萬人，站上1,100萬大關，也連續七周創歷史新高。

根據統計，儘管大盤仍跌，仍有34檔台股ETF受益人呈現周增加，單周受益人增加最多的前四名分別為元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息周增都逾萬人。

以增加前十名來看，高息型占了一半，顯示出投資人對台股高息型ETF的偏愛。

群益台灣精選強棒主動式ETF經理人陳沅易表示，川普灰犀牛關稅衝擊對資本市場影響預期已拉到最高點，預期之後將呈邊際效應式遞減，且論證川普提到不在乎股市的言論並非真心，老AI族群價值已浮現，具寡占優勢公司仍是配置的重中之重，方向仍是新產品、新應用及新管理階層。

在非電子方面，高殖利率航空，旅遊與營建也為配置重點，但可專注後續有轉單機會的紡織、鞋材。

統一台股增長主動式ETF基金經理人陳釧瑤指出，目前台股融資餘額已降低三成左右，外資期貨空單也降到相對低水位，籌碼面情況改善，加上國安基金進場，穩定市場信心。

陳釧瑤表示，短線台股大盤預計呈現震盪，但個股仍具表現機會。

例如伺服器客戶以企業為主，價格敏感度較小，且部分供應鏈廠房位於美國或墨西哥，受關稅影響程度相對輕，甚至有機會獲得轉單效益。

此外，台股即將進入除權息旺季，加上近期股市大幅回檔，使高息股殖利率上升，也具備投資吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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