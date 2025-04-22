歐、日股票型ETF 聚光

近周整體股票型ETF獲得77.0億美元資金淨流入，歐洲、日本分別獲38.0億、8.9億美元資金淨流入，但亞洲、中國、美國、拉美則分別淨流出31.2億、24.5億、12.5億、1.5億美元。

川普關稅談判有進展，但半導體限制出口措施以及鮑爾淡化降息預期仍打壓市場情緒，股市持續表現不振。

富蘭克林證券投顧表示，全球金融市場持續受關稅議題牽動，近期情勢發展顯示關稅談判難度雖高但仍有機會達成協議，未來一周除持續關注關稅談判及經濟數據之外，特斯拉、Alphabet等龍頭企業財報登場，根據FactSet統計，S&P500大企業已有12%公布財報，獲利優於預期比例達71%，但略低於五年平均的77%，S&P500大企業第1季獲利預估將成長7.2%，著眼美股本波修正後本益比22.61倍，已低於五年均值的23.52倍，若企業財測展望維持正向，有望吸引低接買盤回流。

基於目前市場仍易受到關稅談判消息牽動，建議投資人做好資產配置並以多元分散策略應對，但也無需過度保守避免錯失反彈，核心配置首選美國平衡型及債券型基金，股市建議採取大額定期定額長期布局，首選科技、創新科技、印度及日本股票型基金，保守者可增持美元短期票券型基金做為資金停泊站，積極者可留意黃金產業型基金操作機會。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德指出，川普對等關稅對大多數金礦股的直接影響有限，但關稅計畫宣布後的波動對全球大多數資產仍構成壓力，包含黃金、金礦股，過去四年是金礦股保持獲利且持續時間最長的時期，大多數金礦商可在當前金價創造大量自由現金流，而許多推升成本的因素已在短期內緩解，金價上漲有助實現有意義的獲利和自由現金流量成長。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，雖然政策與經濟前景不確定性上升，可能影響企業的投資決策，所幸現階段勞動市場仍具韌性，讓經濟急遽惡化的可能性降低，短線保持觀望，靜待關稅利空鈍化。建議投資人現階段採取多元產業配置，以平衡整體投組波動，並視接下來企業最新財報與展望來調整，現階段包括核心消費、數位媒體、醫療保健等防禦型類股可留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。