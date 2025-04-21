永豐00907、00958B、00888ETF配息金額出爐 4月22日最後買進日

永豐投信發布三檔股債ETF配息公告，分別為永豐優息存股ETF（00907）、永豐ESG銀行債15+ ETF（00958B），以及永豐台灣ESG永續優質ETF基金（00888）均在4月23日進行除息，4月22日為最後買進日，並在5月20日發放配息。

永豐投信指出，由於美國向世界多國課徵對等關稅，全球股市震盪劇烈，依據臺灣證券交易所統計資料，4月7至16日淨申購前十大台股ETF合計流入近千億元，布局反彈潛力，風險趨避產品再度成為市場偏好標的。在川普衰退來勢洶洶造成市場震盪加劇下，那些不受關稅直接影響，但股價被帶動下跌的股票，其實都有補漲的機會。

4月8日政府宣布國安基金進場護盤時，金融族群是政府先行護盤標的，而永豐ETF 00907金融持股比例超過一半。金融產業近十年來持續獲利的比例高達78%，相對穩健的金融族群在經濟不確定性升高時成為投資市場首選之一。永豐00907成分股也包含受惠於關稅生效前的囤貨效應，航運量暢旺的航運股，加上原油價格持續下滑，航運公司成本也跟著下滑，獲利可望提升，投資人可以伺機分批布局，投資台股的優等生企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。