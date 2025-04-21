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台股周線連兩跌 高息ETF持續獲青睞

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

大盤上周回穩小跌0.68%，台股ETF投資人數持續增溫連創新高，根據集保戶股權分散4月18日最新統計資料顯示，上周台股ETF新增一檔聯邦台精彩50（009804），總檔數達69檔，觀察這69檔台股ETF受益人周增9.8萬人，總受益人數達1,109萬人，站上1,100萬大關，也連續7周創歷史新高。

根據統計，儘管大盤仍跌，仍有34檔台股ETF呈現周增加，受益人數同時創新高的共有21檔，單周受益人增加最多的前4名分別為元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）周增都逾萬人。以增加前十名來看，高息型占了一半，顯示出投資人對台股高息型ETF的偏愛。

群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）經理人陳沅易表示，川普灰犀牛關稅衝擊對資本市場影響預期已拉到最高點，預期之後將呈邊際效應式的遞減，且論證川普提到不在乎股市的言論並非真心，老AI價值已浮現，具寡占優勢公司仍是配置的重中之重，方向仍是新產品／新應用／新管理階層。在非電子方面，高殖利率航空，旅遊與營建也為配置重點，但可專注後續有轉單機會的紡織／鞋材。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志強調，目前外資期貨空單／融資水位皆已大幅下降。在川普關稅邊際效應遞減，轉折時間點來臨，建議資產配置轉進積極與抗波動化並存，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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