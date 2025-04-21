美國關稅政策動盪 風險趨避產品再度成市場偏好

永豐投信指出，由於美國向世界多國課徵對等關稅，全球股市震盪劇烈，依據臺灣證券交易所統計資料，4月7日至4月16日淨申購前十大台股ETF合計流入近千億元，布局反彈潛力，風險趨避產品再度成為市場偏好標的。永豐投信發布3檔股債ETF最新配息公告，分別為永豐優息存股ETF（00907）、永豐ESG銀行債15+ ETF（00958B），以及永豐台灣ESG永續優質ETF基金（00888），均在4月23日進行除息，4月22日為最後買進日，並在5月20日發放配息。

永豐投信表示，在川普衰退來勢洶洶造成市場震盪加劇下，那些不受關稅直接影響，但股價被帶動下跌的股票，其實都有補漲的機會。4月8日政府宣布國安基金進場護盤時，金融族群是政府先行護盤的標的，而永豐00907 ETF的金融持股比例超過一半。金融產業近十年來持續獲利的比例高達78%，相對穩健的金融族群在經濟不確定性升高時成為投資市場的首選之一。

永豐00907 ETF成分股也包含受惠於關稅生效前的囤貨效應，航運量暢旺的航運股，加上原油價格持續下滑，航運公司成本也跟著下滑，獲利可望提升，建議投資人可以伺機分批布局，投資台股的優等生企業。

進入4月美元指數如坐雲霄飛車，4月11日美元指數一度跌至低點99.01，美國財長貝森特喊話說川普政府已有維持強勢美元的計劃，認為美元不會繼續跌，持有美債的投資人不會因為美元貶值而造成損失。上周星期二4月15日美元指數上漲0.57收100.21，美國10年期公債殖利率下跌16個基點收4.34%，美債在連跌4天後反彈回升，貝森特的喊話顯然對美元及美債都起了激勵的作用。

然而4月16日美元指數重挫0.83收99.38，再次創下2022年3月以來的收盤新低，這表明市場投資人對川普關稅政策用腳投票，資金在離開美國。美國公布3月經濟數據包括ISM製造業指數為49、ISM服務業指數為50.8皆遜於前值，顯示製造業及商業活動萎縮，這是因為關稅充滿不確定性對於經濟增長和通膨都帶來了威脅。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。