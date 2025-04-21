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三類型海外ETF 4月以來受益人數增幅明顯

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
海外ETF受益人數4月以來增幅。
海外ETF受益人數4月以來增幅。

4月以來全球股市因川普對等關稅而引發高度震盪，仍能見到投資人逆勢加碼海外ETF，其中有八檔海外ETF受益人4月以來增幅高超過20%，投資標的主要涵蓋了歐洲、日本與貴金屬。

根據最新集保戶股權分散統計資料統計，4月以來海外ETF受益人增幅前十名中，富邦歐洲（00709）、元大歐洲50（00660）、期元大S&P黃金正2（00708L）、期元大S&P黃金（00635U）、富邦日本正2（00640L）、國泰標普低波高息（00702）、中信日本商社（00955）、期街口S&P布蘭特油正2（00715L），皆有超過20%的成長率，其中以鎖定歐洲、黃金、日本相關指數為追蹤標的之海外ETF，增幅明顯，較受青睞。

富邦歐洲ETF經理人陳婉寧指出，美國擬對歐盟徵收20%的對等關稅，目前暫緩90天，當前對歐盟的影響包括鋼鋁25%、汽車25%和除這兩項及暫豁免品以外品類暫按10%。歐盟目前態度為邊反制邊談判，針對鋼鋁的反制措施被暫停90天，後續或不排除針對包括科技公司在內之服務貿易等領域提出反制計畫。

根據市場估算，當前關稅對歐洲GDP直接影響靜態測算為0.2%-0.4%，歐元區經濟2023年一度陷入衰退，但目前溫和復甦中，根據美歐系各家券商最新估計，今年GDP有望位於0.3%~0.8%。值得注意的是，歐盟是美國最大的製造業投資者，重要龍頭企業都有較完善的美國當地語系化佈局，對於這些企業而言直接影響相對可控。

富邦投信表示，歐洲央行4月降息1碼，為自去年6月降息周期以來的第七次降息、符合預期。歐洲不僅通膨受控而具寬鬆底氣，統計各家券商預期一旦美國關稅極端情境下，基於歐元區對美出口占其GDP不到二成，影響數應不至於使經濟陷入衰退，且GDP展望較美國更為堅實。歐洲基本面有望支持投資市場，建議可透過海外ETF基金掌握基本面成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF

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