公債玩完？殖利率破底時大家又瘋搶！00983B正是「看起來沒用時」最該買的ETF

第一季台股，整個大盤大概跌了10%左右，非常非常的重。

「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂」

清明節的時候，川普宣布「對等關稅」，課台灣32％有夠兇；台積電都過去設廠了、武器也要買了，到底還想要怎樣？

其實應該是川普他的一個策略，他對眾多國家都是這樣子，對日韓也20幾％的關稅。

仔細拆解，其實是「貿易逆差」...直接把對美的貿易順差除以2，所得到的關稅數字；台灣被課這麼高的關稅，某種程度也代表很有實力，因為賺了美國蠻多錢。

那川普為什麼推這些關稅政策？比較直覺的解釋當然是促進美國就業，從第一任就喊「Make America Great Again」這次也一樣。

如果不想被課，那就來美國設廠；設工廠，就會提供就業機會，經濟就更蓬勃。

像台積電（2330），川普就很明確施壓說：「你如果不來蓋，我就給你課很高的關稅。你來蓋就沒事」最後台積電也確實投資不少。

關稅副作用 通膨與經濟衰退

所以川普的策略，其實也是為了美國自己的利益...而副作用就是，我們的股市就會比較震盪；說暫緩90天，但90天之後發生什麼事？不知道！

還是要用假設來應對，做最好的準備、最壞的打算。

那關稅為什麼會引起這麼大的恐慌？因為大家擔心會引發經濟衰退。

這關稅不是願不願意吞這麼簡單。台灣如果出口美國，因為關稅的關係，買方會吞嗎？一定是叫賣方吞。

因為買方可以找別的賣家下單「你不吞，看誰願意吞，生意就給他」可是不是每個產業都能吞得下去，有些毛利很低，一吞就虧損。

若雙方一起吞，終端產品一定漲價。

一支iPhone原本賣你三萬，但漲到四萬、五萬？消費力道一定會下降，進而導致公司的營收下降。

營收下降，公司不賺錢；不賺錢就裁員；被裁員的沒有錢；沒錢就不消費——這就是惡性循環。

這就是為什麼，關稅戰會讓美股也大跌。

衝擊不只對出口國，對進口國（美國）也很有影響。

一些機構預測：像JP Morgan今年已經第二次調高「經濟衰退機率」，從年初的 30%、40%，到現在60%。

高盛也把未來一年經濟衰退機率，從 20%、35%，調高到45%。

再看亞特蘭大聯儲的GDP預估：今年第一季-2.4%。

數字顯然跟關稅有關，預防關稅實施，提前大量進口囤貨造成；現在市場的震盪，就是凸顯對川普政策不確定性。

川普今天說的跟明天說的可能不同。

你看到台股或美股跌，想說逢低進場，大舉投資嗎？你又怕被擺一道。

像清明連假之後，「多空雙巴」上演；一開始多方被打趴，後來空軍大勝，結果川普一講「關稅暫緩」，當天台指期漲停，鎖死！

玩股票這麼久，很少看到這種場面，跌停一週後直接漲停回來，震盪太大！

政策不確定+害怕衰退→市場劇烈震盪

近期債券波動的原因

第一季債券大獲全勝！贏高股息、贏市值型。

為什麼？因為市場擔心衰退，就去避險買公債。大家會想：衰退了會降息，那債主又是國家，比公司穩很多。

所以短中長期的公債殖利率在第一季都是下降的，代表價格上升，大家都去買。

可是事情沒那麼簡單，到了四月股票暴跌...「賭性堅強」的人，會想歪腦筋：「要把債券賣掉，補我融資、質押的維持率，先退點現金出來。」

所以連續大跌之後，債券也出現大波動。為什麼？因為流動性問題。

大家缺錢，就同時賣債券，比誰賣得便宜，就會跌比較多。

其實公債殖利率及報酬率被看不起也正常，因為2023、2024是股票大多頭。

你知道我最近績效最好的是什麼嗎？統一發票中兩百塊！

在空頭時才會想起，配置真的有用。

公債本來就是為了降低整體資產波動性，預防經濟衰退時，比股票抗跌，現在殖利率高，正是該注意債券的時候。

如果你把美國十年期公債殖利率拉圖出來看，對照相關ETF，都有共同特徵：殖利率低、價格高的時候，市場爆量，因為大家想避險，但那時反而是債券高點、股票低點。

該看債券的時候，是大家不想避險、覺得它「沒用」的時候。

大華優利美公債20

四月有檔新的債券ETF要發行，就是大華優利美公債20（00983B），募集期間是4月21到4月25。

這檔ETF選的是「到期期間20年以上的美國政府公債」。

從名稱看得出來跟別的不同，因為它是「優利美債」，代表它每月檢視投資組合，優化比較高息息收的公債，是優化版本。

投信提供的資料顯示，00983B指數票息率，比傳統無優化的平均多了1.66% 的票面利率，也就是領債息會比別人高。

存續期間是16.2年，屬於長債。如果未來聯準會降息，應該會有較好的資本利得。

若沒有，也沒關係，債券本質是什麼？

第一：有固定息收 第二：降低整體資產波動性

清明過後很多人直接被扛出場，維持率爆掉，現在更該懂債券的重要性

是不是 ALL IN 美債就好？

不能簡單地分 Yes or No；投資要配置，要有高波動、高報酬型部位，也要有防禦型，來因應「不如預期」的時候。

FOMC 三月會議後，還有兩個變數要觀察：

第一，通膨會不會再起？目前預期通膨率已到2.8%。

這跟關稅也有關，關稅通常是通膨，不會通縮。如果變成關稅通縮，就代表經濟炸爛。

第二，GDP 調降會不會走向衰退？目前雖有調降，但是否走到衰退還待觀察。

目前看失業率、非農就業等數據，還沒異常。

但萬一川普又轉彎了呢？所以還是「且戰且走」；配置資本，把防禦型、進攻型都準備好，是不變的道理。

市場預期聯準會今年降三碼，但參考就好，之前關稅風暴一來，市場一度預期降五碼！

但這些預期會變，所以才要說：

你要有防禦型的資產，也要有積極型的股票型，配置才是王道

這是不變的道理。

去年下半年就開始買債，也保留現金水位比較高，因為覺得股市太高了。

本來就該配置！公債真的是一塊可以好好考慮的領域。

00983B基金小檔案

這一檔發行價15元，對比其他公債產品算親民。

經理費加保管費是級距式收費，低消約0.14%到0.22%，募集期間是4月21到25日。

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