恐慌非終點反而是起點！009804有攻有守的台股核心配置

握情緒修正後的中期契機，台股權值投資不只是靠一檔股票

近期全球金融市場風險再起，VIX恐慌指數於4月初再次飆升至45以上，顯示市場正處於高度不確定的情緒之中。但歷史經驗顯示，「恐慌不是終點，往往是起點」，此時反而是長期投資人檢視布局機會的最佳時機。

自金融海嘯以來，代表全球市場恐慌情緒的VIX指數長期保持30以下。統計歷史重大事件導致飆升至45以上時，聯邦台灣精彩50 ETF（009804）的追蹤指數-臺灣50權重上限30%指數在歷次高VIX出現後的2週、3個月、6個月與1年期間，總報酬表現普遍優異。多數事件6個月後皆出現兩位數反彈，甚至最高年報酬率超過70%。台灣加權股價指數雖已從4月9日低點反彈，但仍低於清明年假前4月2日的位置。

歷史驗證：高恐慌後的機會往往來自分散與均衡

資料來源：FTSE Group、臺灣指數公司、聯邦投信整理。資料日期：2008/09/29~2025/04/17。

不靠單一個股撐盤，才能穿越風險

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示：「多數投資人對台股大型權值股的投資印象，往往集中於一至兩檔個股，這在市場波動時容易產生風險集中現象。009804追蹤的臺灣50權重上限30%指數，設計核心即在『避免單一個股過度影響整體表現』，透過設定成分股權重上限，達到均衡分散、風險控管的效果。」

何彥樟進一步指出：「從2008年金融風暴到2020年新冠疫情再到近期的川普關稅海嘯，每當VIX衝破45、投資人信心最低迷時，往往正是進場的起點。這不只是情緒修正的反彈，更反映了市場錯殺後的均值回歸機制。臺灣50權重上限30%指數的歷史績效顯示，透過策略型ETF配置台灣大型股，能有效掌握震盪後的成長機會。」

有小0050之稱的009804聯邦台灣精彩50ETF，有攻有守的台股核心配置

分散配置、控制風險：設定單一成分股上限為30%，降低權值過度集中。 代表性強：涵蓋台灣市值最大50家公司，具備市場代表性。 總報酬韌性佳：歷次重大市場修正後，總報酬反彈速度與幅度具優勢機會。

註：0050係元大台灣卓越50ETF基金之證券代號。小0050係僅表達009804證券成分股與0050相同且成立較晚之意。

逢低布局的勇氣，來自數據與紀律

當市場情緒波動劇烈、VIX指數飆升時，冷靜與紀律將成為投資人最大的優勢。歷史數據清楚顯示：在別人恐懼時，選擇對的工具、有策略地布局，才有機會在風暴過後看到真正的「精彩」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。