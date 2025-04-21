00878穩坐投資人王者…破20元還這麼多人買？撿便宜低接潮開跑

為了喚醒大眾對環境保護的意識與關注，聯合國將每年4月22日定為世界地球日，回顧歷史，第一屆地球日始於 1970 年，如今 55年過去，地球日已成為全球性的倡議活動，每年都有來自各地的地球村民，為環境盡一份心力，國泰投信致力於永續發展，日前發起「海誓山盟-你我開始」專案，與中華鯨豚協會攜手，認養擱淺海龜，並積極發展ESG基金，旗下國泰永續高股息（00878）深受投資人青睞，截至4/18，最新受益人超過172萬人，連續13周正成長，穩坐台股ETF投資人數第一大，最新規模來到新台幣4035億元。

根據投信投顧公會統計，截至今年3月底，境內外ESG基金總規模已將近新台幣1兆元，顯見ESG投資已成為投資市場的當紅炸子雞，國泰投信的00878規模佔比近5成，為同類型ETF規模最大之標的，00878之所以能創下如此佳績，00878基金經理人游日傑指出，是因為00878從指數設計之初，就已掌握國際永續投資的趨勢，基金追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」 ，篩選MSCI ESG評級為BB(含)以上，且MSCI ESG分數達標之個股，再依股利分數排序取前30檔，並以調整後股息殖利率作為權重分配之標準，以捕捉台灣兼具永續與配息機制兩大特徵之企業的績效表現。

國泰投信ETF研究團隊表示，00878的優勢不僅於此，成分股更落實產業分散，能以較穩健的投資組合應對風險，半導體、電腦及周邊設備、金融保險族群佔比各約2成，聯詠、聯發科、華碩、中信金、日月光都是成分股之一，除了緊追2025年的AI投資趨勢，當中的金融族群也能做為投資組合中的安全氣囊，提供市場起伏中的另一層保護。

00878經理人游日傑分析，美國總統上任滿90天，各國關稅戰越燒越烈，川普雖然放話將與中國大陸達成關稅協議，迄今協商卻進展甚微，彭博經濟學家推測，華府接下來可能從貨物貿易戰轉向金融貿易戰，提高中國大陸的國際資金成本，短期內關稅戰要降溫的機會渺茫，台股市場部分，金管會的限空令延長實施，市場信心不足，建議投資人在局勢動盪之際，投資策略宜轉趨保守，配置配息型商品，做為下檔支撐，尤其現在00878處在相對低價，難得可見20元左右價格，長線來看是適合加碼的低接時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。