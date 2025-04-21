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歷次台股因重大利空下跌後進場後續表現佳 這類ETF看好

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
過往台股因重大利空下跌達20%進場後持有期間總報酬表現。（資料來源:CMoney、2025/4/21）
過往台股因重大利空下跌達20%進場後持有期間總報酬表現。（資料來源:CMoney、2025/4/21）

受到美國對等關稅措施震撼彈的影響，近日台股走勢動盪，加權指數跌破2萬點大關，期間最低更來到17,391點，跌幅最深接近2成。財富管理專家表示，儘管美國隨後又宣布對等關稅暫緩實施90天，但其政策搖擺程度仍高，各國與美方協商進展不一，同時美中強碰情境又起，加上聯準會主席鮑威爾暗示將推遲降息等因素持續干擾下，短期台股料延續震盪走勢，在市況未明與波動延續下，操作上也更加仰賴選股，投資人可透過訴求主動選股、靈活調整部位的台股主動式ETF應對。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，台股基於投資題材多元，也不乏體質與成長性佳的企業，過往在逢重大利空而重挫時，修復能力佳，回檔之際不失為中長線布局契機，例如在金融海嘯後聯準會將升息，油價崩跌引發景氣擔憂之時進場投資，後半年總報酬表現近7.5%、後一年近20.9%。

另外，先前新冠肺炎疫情肆虐，造成台股大跌，當時進場布局後半年總報酬近37.8%、後一年達73.8%，可見股市修正整理之際也是適宜主動出擊、把握中長期機會之時。

陳沅易進一步指出，主動式台股ETF的優勢在於，投資組合可隨時因應市況進行動態調整，像是近期美國對等關稅議題令金融市場波動劇烈，台股同樣深受牽動，更加突顯出在政策雜音紛擾籠罩下，主動操作、彈性調整持股風格來應對多變局勢的必要性。

陳沅易指出，展望台股後市，短期在關稅議題紛擾下，台股波動難免，不過考量台廠過往在應對國際情勢變化下，也展現靈活調整能力，當前回檔也是主動尋找價值被錯殺的投資標的之機會。產業方面，AI長線大趨勢並未改變，包括先進製程、IC設計等仍值留意，非電族群則可留意生技、金融等表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 關稅

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