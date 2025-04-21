雙A債券ETF！00983B與00984B：穩健收益、債務償還順位高…打造抗震投資組合

關稅風暴席捲全球，投資首重「抗跌修復力」！近期關稅風暴橫掃全球，股、債市全面遭殃，不僅風險性資產大幅承壓，股市劇烈震盪，就連多數時間被視為避風港的債市也難以倖免，不僅整體資金淨流出，美國10年期公債殖利率大幅走升，更使多數債券價格下挫。大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠指出，當前政策不確定性高、經濟前景難判，使市場投資氛圍趨向保守。但只要選對具備高度修復力的優質標的，將有機會在震盪過後有效率的回彈，提升投資組合的防禦性。

大華銀投信將於4/21起隆重募集「大華銀優利ETF傘型基金」，旗下包含大華優利美公債20（00983B）與大華優利美A債15（00984B）。郭修誠表示，近期市場不安蔓延至債市，美國10年期公債殖利率一度升至4.4%之上，致使公債、投資等級債和非投資等級債全面承壓。不過就抗震性觀察，高評級債券表現相對突出，且根據歷史經驗顯示，在風險事件影響淡化後，債券信用評等在A級以上的債券，具備價格修復以及穩健收益雙重優勢，是現階段的理想投資選項。

郭修誠以2020年疫情時期為例，當時各信評債券指數價格皆下跌，但信用評等較高的A級債券指數僅下跌13.7%，並且在108天之後，指數價格就重回前高。相較之下，BB級以下債券指數最深跌幅在19.6%~30%之間，指數價格則需要超過130天才能回到前高。而B級甚至CCC級指數的債券價格，迄今都還未修復。

郭修誠表示，信用評等在A級以上的債券，其發行人財務體質較為穩健、債務償還順位較高、且可能具備償債擔保品，因此投資人對純A級債券更具信心！與其他評等債券相比，市場恐慌時，A債的價格跌幅較小，價格亦較快回到前高，能強化資產組合的抗震修復力。

本次募集的00983B與00984B，篩選具高信評與優異票息條件的長天期債券，提供更強防禦力及優化息收表現。郭修誠補充說明，00983B追蹤指數平均信評為AA+，票面利率達4.1%，低違約風險且具長天期優勢，有機會放大資本利得。00984B則投資於三大信評機構之平均信評為A以上的公司債，並篩選票面利率最高前20%的標的，致力達到票面利率與殖利率雙重提升註。00983B與00984B的發行價為15元，並設計為月配息機制，為投資人在震盪環境中，提供「優息＋抗震」的投資選擇。

表：純A級債不僅抗跌，修復力更強

資料來源：ICE指數公司、Bloomberg，大華銀投信整理，統計期間：2020/01/01~2021/01/31。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。