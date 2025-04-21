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股市暴跌讓0050重挫、債券也跌…只有它撐住了！00719B避險力獲讚

聯合新聞網／ 存股方程式
近年市場震盪大，長債劇烈波動。中央社
近年市場震盪大，長債劇烈波動。中央社

受到國際資本市場動盪影響，被認為是避險資產的債券，近期的波動幅度也變得很大，很多投資人抱怨債券似乎失去避險功能。當資本市場進入恐慌殺盤時，任何金融產品都很難倖免於難，差別在於跌幅大小而已。

從年初至4月15日收盤為止，0050大約下跌14.8%、00646（追蹤標普五百指數）大約下跌9.05%。債券是否能起到保護資產的作用？同期間，00679B（元大美債20年）約下跌1.5%、00720B（元大投資級公司債）約下跌5.08%，跌幅都小於0050與00646，多少能降低資產波動、多少能發揮避險作用；更重要的，債息發放相對於股息穩定很多，空頭時期能穩定領到債息，心理上會安定許多。

事實上，學術面所謂的股債配置，其中的債券指的其實是短期債券，而不是長債。需知，債券存續時間愈長，殖利率固然愈高，但相對地，價格波動性也愈大；存續時間愈短，殖利率雖然較低，但波動性也愈低。從價格波動性來看，長債的避險功能確實較差，而00679B與00720B都屬於長債。股神巴菲特旗下的波克夏公司，除了持有非常多現金，也持有大量短期美國公債，而不是長天期公債。

來觀察短期債券的表現。00719B（元大美債1-3年）從年初至4月15日收盤為止，價格僅僅下跌約0.46%，可以說是不動如山，充分發揮避險功能。此波股市重挫，如果資產組合裡能持有短債，就能大大降低波動風險。

近年債券雜音頗多，長債價格波動幅度愈來愈大，是否配置長債或短債，由版友們各自審慎評估。版主持有的債券部位佔資產比例非常低，目前正處於衝刺資產成長的年紀，因此暫時沒有增持債券的規劃，再過幾年才會評估是否增持。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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