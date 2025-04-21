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0056＋00878＋00919這樣配月領4萬！小犬：00713拉低波動、006208吃下市場表現

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
0056、00878、00919月配穩收，再用00713、00922補上成長性與分散力。（本報系資料庫）
0056、00878、00919月配穩收，再用00713、00922補上成長性與分散力。（本報系資料庫）

川普過後

如果我是想要每個月領4萬元的股息收入，那我可能會這樣規劃我的投資組合：

假設我這樣買：

我買0056共37,383股，每季配息是1.07 元，一年下來我可以領到大約160 ,000元。

我買00878有80,000股，每季配0.5元，一年總共是160,000元。

我再買00919，總共55,555股，每季配 0.72 元，年股息大概是 160,000 元。

我的年配息總額會是：

160,000（0056）＋160,000（00878）＋160,000（00919）＝480,000 元

平均起來，我一個月可以領到：

480,000÷12 = 40,000元

這樣的現金流已經「每月4萬元」的目標。

如果我想每個月穩穩領到4萬元，靠現在這樣的配置，其實已經幾乎到位了。這筆現金流，就像是自己幫自己發薪水，每個月都有源源不絕的被動收入進帳，讓生活多了一份穩定，也多了很多自由。

但我不會就此滿足。對我來說，穩定不是一次達成的終點，而是一條需要持續維護的路。配息高不代表永遠穩，我會持續追蹤這些ETF的配息變化，必要時調整持股比重，確保這套現金流機器一直保持運轉。

至於資產優化的方向，我目前先不會去碰美股，而是會更聚焦在台灣市場的強項。我會把資金靈活分配到像元大台灣高息低波（00713）這類波動小、穩定配息的標的，加入國泰台灣領袖50（00922）去捕捉台灣科技股的成長動能，再透過富邦台50（006208）吃下市場整體表現，把風險再分散、把收益再拉高。

簡單來說，我不是只是「存ETF」而已，我是在打造一套真正以現金流為核心的投資系統。這套系統不但能讓我月月領息，還能因應市場變化動態調整，就像一台耐操又可靠的收入機器。不論未來景氣好壞，我都有能力靠這套配置過上更穩、更自由的生活，這才是我真正想要的財務安全感。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 006208富邦台50 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00922國泰台灣領袖50ETF基金

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