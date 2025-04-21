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00953B 群益優選非投等債配息維持新高 5月5日最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益優選非投等債（00953B）成立以來配息資訊。(資料來源：群益投信官網)
群益優選非投等債（00953B）成立以來配息資訊。(資料來源：群益投信官網)

債券ETF人氣王-群益優選非投等債（00953B）公告第七次配息資訊，根據群益投信官網最新配息公告顯示，這次預估每股配發金額為0.07元，維持新高，以4月18日收盤價9.92元來推算，預估單次配息率近0.71%、年化配息率約8.47%。這次除息日為5月6日，收益分配發放日則訂於5月29日，因此，想參與00953B本次領息的投資人，最晚需在5月5日買進。

財富管理專家表示，受川普關稅政策影響，債市波動劇烈，牽動投資人情緒，使得債券ETF受益人數跌破200萬大關，創下2025年來新低。然而，仍有26檔債券ETF受益人數逆勢增加，其中，00953B受益人數增加約2.29萬，是唯一一檔增加超過萬人的債券ETF，穩坐債券ETF人氣冠軍寶座。而能獲得投資人青睞的主因在於，00953B自2024年11月首次配息至今，已連續七次年化配息率達8%以上，在「降息風」當道之時，還能有配息維持新高的表現，更顯難得。

專家說明，00953B為月配型債券ETF，聚焦成熟國家，並鎖定票面利率6%以上標的，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。同時，結合首創的「信用因子」加權機制，對於信評越佳且信用利差越小的成分券則給予較大權重，並排除新興市場與CCC評級債券，讓違約率向投等債靠攏。因此，綜合資產品質、息收能力、分散性與流動性等投資人注重的元素來看，00953B兼具配息亮眼、穩定現金流優勢，相當適合追求穩健收益的投資人長期持有。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00953B群益優選非投等債 ETF 債券ETF 配息

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