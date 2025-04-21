跌深了？ 專家：主動式 ETF 穿越牛熊而無懼漲跌

川普關稅措施髮夾彎不斷，但顯然後續發展仍有較大不確定性，除了持續觀察美國實際關稅實施狀況，以及其他國家相對反應外，野村投信表示，目前台股本益比回落至低檔區，已大致反應關稅戰的利空，未來回彈空間可期，可留意基本面穩健族群。而主動式ETF透過基金經理人操盤以更積極的方式追求績效表現，此時碰到台股回檔之際有利低檔布局，加上訴求主動靈活選股、因應市況隨時動態調整，又兼享ETF交易便利性與透明投資組合等優勢。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德分析表示，雖然台股短線缺乏中長線利多帶動，但投資人也不用過度悲觀，全球經濟應不至於出現大蕭條，一方面是最終的關稅措施仍將以美國利益為最大考量，對於GDP的影響應不如先前市場預期的那麼悲觀，且川普仍須在明年美國的期中選舉前營造景氣復甦的景象，為共和黨勝選創造利多。此外，以近期運用ChatGPT吉卜力風格製作照片圖檔的風潮為例， AI的應用已真切融入日常工作與生活型態，長期發展的趨勢不會改變。而且目前美國利率在相對高檔，聯準會仍有很大的降息空間可以刺激經濟，屆時將有助於提振投資信心。

除了留意關稅政策的進展，剛展開的美股財報季也值得關注。以2024年的GDP總量估算，雖然10%關稅將造成台灣GDP成長下降1%，且全年GDP成長超過3%將有難度，但第2季有機會受惠廠商提前拉貨而優於預期，關稅問題尚未明朗前應採取保守審慎態度，但對於多數在回檔中受挫的投資人而言，短線上應避免在市場極度恐慌期間急於殺出，反而可趁市場震盪時重新審視投組，在AI概念股等重點產業評價重新定錨後，重新尋求低接機會。

游景德指出，在股市快速修正後，長期看好的AI及邊緣運算因其應用面增加，仍可尋求低接機會。少數受惠川普關稅政策的，如：進口鋼鐵、鋁、汽車製品課徵25%關稅，對於在美國設有生產據點或銷售通路的企業可因此受惠；環保綠能為政府政策概念股，也較不受外貿波動影響；另外，隨著股東會旺季即將來到，高殖利率個股預期也將成為短期資金的避風港。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治分析表示，台股在當前環境下既有挑戰也有機遇，投資人應保持靈活心態，此時更適合以主動式ETF來介入台股，透過經理人與投研團隊的判斷與操作，靈活應對市況變化與提前掌握產業復甦輪動機會，尋求創造超額報酬，相信更有表現的空間，野村投信此時推出全台首檔主動式ETF的野村臺灣智慧優選主動式ETF (00980A)擁有三大利基「聚焦台灣」、「智慧優選」、「主動升級」，結合野村台股團隊深厚的研究實力，運用基本面質化分析，加上量化因子輔助選股，應對各種盤勢變化都可以有獨到的策略，除可分散個股風險，又能參與台股的投資機會，適合當前市場投資環境，主動與靈活的美好，相信可以讓時間來印證。

主動型ETF和被動型ETF最大的差異在於投資策略的不同，被動型ETF追蹤標的指數績效，以追求市場報酬率為目標。主動型ETF結合ETF在交易所上市交易的靈活性和傳統共同基金的專業主動投資策略，透過主動式ETF將基金產品延伸至ETF市場，拓展投資人的選擇。野村臺灣智慧優選主動式ETF (00980A) 最大優勢在於，投資人除享有野村台股專家質化分析獨家預估，其搭載的ETF架構也讓投資人能在盤中隨時買賣，經管費也相對低廉，且ETF持股每日全揭露，兼顧專業性、透明度、交易便利性與費率實惠度。

野村投信表示，台股投資團隊以長期深耕企業基本面研究著稱，野村投信台股投資團隊操作實力有目共睹，更是各項基金獎的常勝軍，在第一線掌握趨勢脈動、透過勤腳的基本面研究，找出具投資未來性的標的，挖掘有成長潛力的隱形冠軍企業。野村臺灣智慧優選主動式ETF (00980A)」預定5月5日掛牌上市，每股發行價10元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。