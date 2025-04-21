快訊

MLB／大谷翔平升格爸爸歸隊首戰3支0 道奇教頭：太積極了

陳玉珍放眼金門縣長 詭譎「三腳督」宿敵結盟來攔胡？

川普施壓俄烏本周和解 烏克蘭恐用北約夢、克里米亞換停火

美債會倒嗎？雨果示警：一旦違約衝擊恐超越2008年雷曼風暴

聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
美國國債違約機率低，但不能掉以輕心。若發生，恐比金融海嘯更嚴重：股市重挫、通膨失控、美元信任動搖。(中央社)
美國國債違約機率低，但不能掉以輕心。若發生，恐比金融海嘯更嚴重：股市重挫、通膨失控、美元信任動搖。(中央社)

「美國國債會倒債嗎？」

這兩週美國公債跌跌不休，許多傳言扶搖塵上，譬如是中國與日本在大賣美國公債，或是有有人槓桿操作美債爆倉了，也有人怕美國會倒債，積極的出脫手上的美債。

據美國證券產業暨金融市場協會數據顯示，截至2024年11月止，美財政部債券發行總額達到26.7兆美元，較2023年暴增28.5％，2025年初已達36兆美元。美國政府在2025年必須為到期國債再融資9.2兆美元，其中約6.5兆美元將於6月到期。

在這個時間點，美國必須進行一波債券借新還舊，而新出爐的美國國債的票面利率，將決定未來一段時間美國政府支付國債利息的壓力大小。

在2025年6月的時候，美國的國債利息理當是越低越好，最好是全球對降息有一致的預期，認為美國未來的利率會更低，這樣大家才會搶購6月份的美國新國債，讓美國可以輕鬆募集6.5兆美元的資金來履行舊國債的還款義務。

如今外傳美國可能逼迫外國債權人將所持美國國債，換成100年期零息債券，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日已否認。但已有人因此擔心6月這一波國債到期，有可能會發生倒債危機。

美國國債可能發生倒債風險嗎？我個人認為機率非常非常低。

美國若真的發生公債倒債，將是全球金融市場的一場震撼彈，因為美國國債是全球最具信譽、流動性最高的資產之一。

美國國債被視為「無風險資產」，是全球銀行、保險公司、央行資產配置的核心。如果出現違約，將導致避險資產信心動搖、拋售潮出現，造成股市重挫、債市流動性緊縮，我認為影響會遠更勝於2008年的金融危機。股市可能會有超過70%以上的跌幅。

美元作為全球儲備貨幣、國際貿易結算主流工具的地位，是建立在對美國信用的信任上。如果美債違約，會動搖全球對美元的信心。資金可能轉向黃金、歐元、人民幣或加密貨幣等其他替代資產。這將長期削弱美元地位，使發債成本提高，更加重財政負擔。

違約風險上升會導致市場要求更高利率來承擔風險，美國長期公債殖利率將上升，連帶拉高企業融資與房貸利率。企業投資減緩、消費支出下降，經濟增長趨緩。若美國政府最終透過印鈔來支付債務，也可能導致通膨加劇，甚至出現滯脹。

亞洲金融市場對美國資產連動性高。若美債倒債，台灣可能面臨台幣匯率劇烈波動，資金回流美元避險，台股因外資撤出而重挫，尤其是科技股，壽險公司等持有大量美債部位的金融機構需認列損失，光台灣政府就持有超過5千億美元國債，投資人風險偏好降低，基金與ETF贖回潮出現。

從歷史經驗看，美國雖然多次面臨債限爭議，但最終總會找到政治妥協避免違約，因為後果太嚴重，美國國會與白宮雙方都有壓力不讓這事發生。世界各國大量持有美債，相信沒有人會樂見美債違約，危及自己手上的債券資產。

美國公債若發生倒債，影響不僅限於美國本土，而是嚴重的全球性金融地震。為了避免違約，美國政府有許多手段可以應用，相信美國政府也不會故意讓他們的債券違約，所以我認為實際違約機率非常非常低。

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台灣想談零關稅「不可能」…川普底線曝光？中經院：15%才是理想價

「門都沒有」再現？台積電（2330）喊台灣要蓋11廠 股民酸爆魏哲家

00919、00878配息注定縮水？從大魚大肉回到三菜一湯「其實這才是日常」

美債新地雷？日本壽險釋出調倉訊號 川普執政恐成催化劑

相關新聞

0056＋00878＋00919這樣配月領4萬！小犬：00713拉低波動、006208吃下市場表現

0056、00878、00919月配穩收　再用00713、00922補上成長性與分散力

美債會倒嗎？雨果示警：一旦違約衝擊恐超越2008年雷曼風暴

「美國國債會倒債嗎？」 這兩週美國公債跌跌不休，許多傳言扶搖塵上，譬如是中國與日本在大賣美國公債，或是有有人槓桿操作美債爆倉了，也有人怕美國會倒債，積極的出脫手上的美債。 據美國證券產業暨

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

00953B 群益優選非投等債配息維持新高 5月5日最後買進日

債券ETF人氣王-群益優選非投等債（00953B）公告第七次配息資訊，根據群益投信官網最新配息公告顯示，這次預估每股配發...

跌深了？ 專家：主動式 ETF 穿越牛熊而無懼漲跌

川普關稅措施髮夾彎不斷，但顯然後續發展仍有較大不確定性，除了持續觀察美國實際關稅實施狀況，以及其他國家相對反應外，野村投...

主動式ETF力抗亂流 今年來鋼鐵、油電燃氣股等抬頭

台股今年以來走勢上沖下洗，為主動型投資策略商品開闢新契機，第2季起陸續有野村、群益、統一等業者募集主動式台股ETF搶市。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。