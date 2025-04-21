主動式ETF力抗亂流 今年來鋼鐵、油電燃氣股等抬頭

台股今年以來走勢上沖下洗，為主動型投資策略商品開闢新契機，第2季起陸續有野村、群益、統一等業者募集主動式台股ETF搶市。投資專家建議，身處波動環伺的環境，投資操作需更加重視選股，主動式ETF不失為因應市況的好選項之一。

觀察近年來各年度台股強勢族群表現，每年表現居前的產業不盡相同，被動式投資策略恐怕不足以因應每年的市場變動。以2024年來看，漲幅前三名的產業分為其他電子股漲63.5%、半導體股漲57.8%、運輸股漲30.8%；但觀察今年來表現，反而是非電族群表現抗跌，表現前三名的產業分為鋼鐵股漲3%、油電燃氣股漲2.8%，塑膠股雖跌1.7%但相對抗跌。

投資專家認為，在市場風格丕變下，更加突顯主動靈活操作的重要性，建議投資人可多加善用台股主動式ETF來應對市場變化，既想ETF投資便利與投資組合透明的好處，也透過其主動彈性調整持股的優勢來掌握台股行情。

圖／經濟日報提供

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，主動式ETF的特色在於透過經理人與研究團隊主動挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求創造超額報酬的機會，也能因應不同市況，更快調整投資組合來應對。基於台股每年表現強勢的主流股多不盡相同，尤其今年受到關稅政策影響，市場變數多，選股將重於選市，主動式台股ETF的主動選股策略，有助投資人更加靈活應對市況變化。

展望台股後市，美國隊等關稅暫緩實施90天為市場帶來喘息空間，但後續仍須關注談判協商進展。在消息面紛雜下，短期台股料延續區間整理格局，選股更顯重要。基於台股投資題材多元，在全球科技趨勢中扮演重要供應鏈角色，科技股中長期成長性仍可期，而金融、生技等類股能在市場震盪下適時發揮防禦功能，故當前投資策略也應更偏重主動選股、靈活因應，成長股與價值股並重。

統一台股增長主動式ETF擬任經理人陳釧瑤指出，預期台股短線將維持大區間震盪。看好廠房設在美、墨為主的伺服器供應鏈、以出口中國為大宗的類股，受影響程度相對低。而台股除權息旺季逐步接近，隨股價回檔而殖利率上升，可擇優布局高殖利率股。

野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德表示，股市快速修正後，長期看好AI及邊緣運算因其應用面增加，可尋求低接機會。少數受惠川普關稅政策如進口鋼鐵、鋁、汽車製品課徵25%關稅，對於在美國設有生產據點或銷售通路的企業可因此受惠；此外，環保綠能為政策概念股，還有高殖利率個股，也有機會成為短期資金避風港。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。