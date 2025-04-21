投等債ETF 投資時機到

全球股債市同步進入「川劇變臉」階段，展望第2季資產配置，投信法人建議，宜配置穩定配息的高品質債，以抵禦震盪。市場多檔投等債ETF年化配息率都逾6%，可趁殖利率攀高時候進場，掌握債券價格被錯誤定價的布局良機。

根據統計，截至16日止，已有新光BBB投等債20+（00970B）、大華投等美債15Y+（00959B）與統一ESG投等債15+（00966B）等三檔月配債券ETF，率先公布5月預估配息金額，換算年化配息率，新光BBB投等債20+預估6.8%，大華投等美債15Y+也有6.2%。

由於川普關稅變數大，市場投資氣氛轉趨保守，不少機構法人投資策略轉向具穩定配息型債券資產配置為主。分析師表示，美中兩國對峙從貿易戰、科技戰、轉向金融戰，美債或美元都可能成為中國報復美國的武器，如果美中金融戰加劇，債券武器化後，美債殖利率隨市場快速波動，債市恐出現市場錯誤定價情形，對投資人來說，反而是趁殖利率飆高階段，分批逢低承接優質債的時機。

新光BBB投等債20+ETF經理人劉恆誌表示，聯準會主席鮑爾最新談話中也提到，川普關稅政策影響遠超乎聯準會提前準備好的最高預期，表明關稅變數將持續干擾市場及聯準會利率政策走向，暗示聯準會不急於降息，等到經濟情緒更加清晰後再做決定。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄指出，川普政策為全球經貿局勢帶來不確定性，不過投等債因資產品質良好，殖利率水準具吸引力，在市場仍有地緣或政經不確定性下，可望持續吸引訴求穩健配置與收益需求的資金配置。而結合ESG概念的長天期BBB級債兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，且長天期債在降息循環中，受惠程度相對高，可做為投資人兼顧收益來源、平衡投組波動與掌握降息趨勢下，潛在資本利得等多重投資需求的投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。