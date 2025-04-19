台股ETF換股潮來了 第一保、群創搶鏡

台股ETF密集換股潮來了。昨（18）日臺灣指數公司公告，包括國泰台灣5G+、富邦特選高股息30、中信成長高股息等八檔台股ETF追蹤指數的定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動昨日交易結束後生效（4月21日起生效）。其中第一保（2852）、群創（3481）等個股獲兩檔ETF納入為新成分股。

國泰台灣5G+成分股一進一出；富邦特選高股息30在30檔成分股中換13檔；中信成長高股息50檔成分股中換18檔；野村臺灣新科技50三進三出；富邦臺灣中小在50檔成分股中換45檔；FT臺灣Smart則在129檔成分股中新增23檔、刪除40檔，總檔數降至112檔；中信臺灣智慧50成分股一進一出；中信上櫃ESG 30成分股一進一出。

八檔ETF總規模為1,149.3億元，包含國泰台灣5G+規模511.31億元、富邦特選高股息30有262.16億元、中信成長高股息150.07億元。

以個股來看，第一保、富華新、群創、智易、瑞智、創見、南寶、群益證分別獲得兩檔ETF納入。至於統一、華通、華固、中信金、矽創、欣興、南電則分別被兩檔ETF刪除。

富邦投信指出，今年以來地緣政治風險較往年明顯上升，大幅影響金融秩序，使得市場近期將目光由過去兩年熱門的AI、高速運算投向實體商品市場。其中，美國對等關稅政策至今仍未有定論，在政府治理拋錨的情況下，航運類股反而準備迎風起航。

富邦特選高股息納入長榮、裕民、陽明等知名航運類股，一方面除了準備參與除息外，也有望在美國對等關稅暫緩的90天內提供績效正貢獻。此外，近期在股價回調的背景下，高殖利率個股的投資價值也相對提升，建議投資人可以配置部分高息ETF領息度過這段波動時期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。