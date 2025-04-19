主動式ETF…選股能力 決定績效

主動式ETF核心競爭力，關鍵在投資團隊的主動選股能力。今年遇上川普亂流，台股波動劇烈，更要專業團隊為投資人掌舵，在股海中破浪前行，主動式ETF的問世可以說來得正是時候。

主動式ETF的績效取決於基金經理人的選股判斷力，因此，投資主動式ETF，可了解投信公司投研團隊的投研資源與實力，並觀察經理人過往長線績效，作為評估參考。了解投資策略與目標也是重要課題，主動式ETF相較於被動式ETF有更靈活的操作策略，投資人可依照自身投資需求與投資屬性作選擇。例如，主動式ETF適合想要追求較高資產成長機會的投資人，並希望持股高度透明，且保有主動管理優勢的投資人持有。或是已有滿手被動式ETF，也可以化被動為主動。

本土投信第一家搶到主動式ETF頭香的統一投信，也是目前百元以上高淨值台股基金數量最多的投信公司。投研團隊站在第一線實地拜訪公司、進行深度市場與財報的分析，挑選有潛力跑贏市場的優質股，操盤實力在業界頗負盛名。

統一台股增長主動式ETF（00981A）即將在5月7日~9日募集，擬任經理人陳釧瑤，就是知名長青基金「統一奔騰基金」的經理人。統一奔騰基金是台股基金中少數規模破百億元的台股基金。統一投信第一檔主動式ETF，迎戰川普震盪行情，預期將掀起熱潮。

野村投信台股投資團隊以長期深耕企業基本面研究著稱，野村投信台股投資團隊是各項基金獎的常勝軍，在第一線掌握趨勢脈動、透過勤腳的基本面研究，找出具投資未來性的標的，挖掘有成長潛力的隱形冠軍企業。安聯投信表示，主動式管理是主要著眼於明天的贏家、未來的潛在機會。更高效率的風險管理，也成為投資人所重視的一環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。