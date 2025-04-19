主動式ETF 將躍投資新寵

今年為主動式ETF元年，不同於傳統的被動式ETF採追蹤指數，主動式ETF由專業經理人，因應產業趨勢與市場變化，靈活調整持股。主動式ETF的績效與基金經理人的選股能力高度相關。

統一台股增長主動式ETF（00981A）擬任經理人陳釧瑤表示，ETF近年來快速發展，隨著投資需求的日益多元化，ETF的發展已不再侷限於傳統的被動式投資策略。美國在2008年推出第一檔主動式ETF後，主動式ETF近年來快速崛起，預計2023~2030年全球主動式ETF資產規模將成長4.8倍，達到4兆美元。主動式ETF跨越傳統共同基金及被動式ETF的投資藩籬，具交易便利優勢，加上又有追求超額報酬機會，成為投資市場新主流。

陳釧瑤表示，主動式ETF性質更接近共同基金，不像被動式ETF追蹤指數，而是由經理人主動操盤，目標跟共同基金一樣，都是追求打敗績效指標（Benchmark）。所以，選擇投研能量強大的公司，基金經理人與投研團隊具有優越的選股實力，愈有機會追求高於市場的報酬率。

至於主動式ETF跟共同基金有何不同？陳釧瑤說明，主動式ETF可在台股交易時段內，讓投資人在集中市場直接下單買賣，並且可選擇想要進出的市價，交易型態與現有的被動式ETF相同。共同基金則是在投信公司開戶，或在銀行、券商、基金平台購買，而且以每日單一淨值計價申購贖回。資訊透明度部分也不同，主動式ETF每日公布全部持股，共同基金則每月揭露十大持股、每季公布全部持股。

統一投信提醒，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

群益台灣精選強棒主動式ETF基金經理人陳沅易表示，主動式ETF最大的特色在於因無追蹤指數，且相較於被動式ETF的持股定期調整（視其追蹤指數而定），主動式ETF的經理人可視整體市場風險、產業趨勢與展望、股價評價、企業營運表現等不定期動態調整投資組合。

以今年來面對美國隊等關稅挑戰，主動式ETF更可隨時調整持股比重與持股內容特性，例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。

野村投信指出，主動型ETF和被動型ETF最大的差異在於投資策略的不同，被動型ETF追蹤標的指數績效，以追求市場報酬率為目標。主動型ETF結合ETF在交易所上市交易的靈活性和傳統共同基金的專業主動投資策略，透過主動式ETF將基金產品延伸至ETF市場，拓展投資人的選擇。野村臺灣優選ETF最大的優勢在於，投資人除享有野村台股專家質化分析獨家預估，其搭載的ETF架構也讓投資人能在盤中隨時買賣，經管費也相對低廉，且ETF持股每日全揭露，兼顧專業性、透明度、交易便利性與費率實惠度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。