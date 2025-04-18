再一家外商加入ETF戰局 主動式ETF見到八檔

ETF市場持續火熱，主動式ETF更是開闢出新戰場，拔得頭籌的野村臺灣智慧優選主動式ETF於4月15日至18日募集，據了解，有雙位數的募集成績；緊接著，群益台灣精選強棒主動式ETF於5月5日開募、統一台股增長主動式ETF於5月7日開募。

至於送件申請中的主動式ETF還有聯博投資等級債入息主動式ETF、中國信託ARK創新主動式ETF、野村臺灣增強50主動式ETF、台新全球龍頭成長主動式ETF，而最新台股共同基金第一大（截至3月底）的安聯投信於18日遞出安聯台灣高息成長主動式ETF申請。目前主動式ETF已經見到八檔、參戰的ETF發行商也來到21家。

至於被動ETF式部分，投信業者們也持續耕耘中，富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF已募集完成。

已排程的包含大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF、大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF擬於4月21日開始募集；新光美國電力基建息收ETF擬於4月24日開始募集；華南永昌台灣優選50ETF擬於4月28日開始募集；台新全球傘型證券投資信託基金之台新標普500 ETF、台新全球傘型證券投資信託基金之台新標普科技精選ETF擬於5月5日開始募集；富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF擬於6月3日開始募集。

另外，近期已獲得核准的還有群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF、凱基美國Top股債平衡ETF。

送件中的有PGIM保德信全球跨國藍籌100 ETF、統一美國50ETF、新光美國聚焦傘型證券投資信託基金之新光美國優選收益非投資等級債券ETF、富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF；此外，還有元大海外股票ETF連結傘型基金（2檔子基金）等等。2025年的ETF市場持續蓬勃發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。