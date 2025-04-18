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00733成分股大風吹 川普關稅陰霾下調降電子股比重

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

富邦臺灣中小（00733）18日起進行季度指數調整，調整完成後標的指數預計將持有六成以上電子類股，餘為金融及傳產類股，相對前期投組本次電子類股占比下降，反應近期川普課徵關稅的影響。

富邦臺灣中小追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數，此次50檔成分股中新增及刪除45檔，換股檔數比例為90%。

新增成分股有東陽、耿鼎、億泰、榮星、春源、麗正、大同、群光、建準、創見、冠西電、華經、資通、強茂、櫻花建、日勝生、亞航、漢翔、第一保、盛達、力特、富華新、銘異、晶睿、群創、安馳、牧德、智易、瑞智、駐龍、國精化、弘凱、建國、隆大、工信、鄉林、長虹、迎廣、浪凡、凌華、達麗、力成、龍德造船、來頡、寶一。

刪除成為股為直得、上銀、為升、宇隆、IKKA-KY、華通、海悅、昆盈、金像電、台光電、億光、凌陽、圓剛、偉詮電、盟立、敦陽科、亞光、智原、華晶科、景碩、新日興、玉晶光、創意、聯鈞、碩天、達邁、海華、大銀微系統、聯德控股-KY、凌通、眾達-KY、訊連、祥碩、遠雄、邁達特、同欣電、光聖、達發、洋基工程、AES-KY、采鈺、南電、振樺電、羅昇、鈺齊-KY。

富邦投信分析指出，經調整後，ETF持有電子類股以電子零組件以及電腦及周邊設備持股比相對較高，包含服務微軟、惠普及戴爾等電腦鍵盤龍頭廠群光（2385）、跟單台積電美國二廠的無塵室工程整合服務廠漢唐， 以及搶搭智慧移動商機的群創等，皆為本次指數新增成分股的亮點。

富邦臺灣中小於4月9日台股低點反彈以來漲幅約17.7%，優於大盤表現，展現動能因子的反彈力，建議投資人可適時逢低配置富邦臺灣中小，參與中小股動能趨勢配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦投信 群光 群創

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