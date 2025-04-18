台灣科技龍頭股新TOP 30出爐 00881成分股一進一出
國泰台灣5G+（00881）追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數，此次30檔成分股中新增及刪除各一檔，換股檔數比例為3.3%。新增金像電（2368）、刪除華通（2313）。
國泰台灣5G+經理人蘇鼎宇表示，國泰台灣5G+在18日執行半年一次的定期換股，根據指數規則結合市值加權，精選出具競爭力且流動性佳的30檔台灣科技龍頭股，最新成分股名單刪除華通，並將金像電納入持股名單中。
蘇鼎宇提到，近期雲端伺服器（AWS）需求走高，也帶動相關供應鏈繳出亮眼成績單，做為全台最大的網通印刷電路板（PCB）製造商，這次更死裡逃生，位列川普對等關稅的豁免項目清單中，第1季營收表現亮眼達119.57億元再創新高，加上財報中提及蘇州廠在第1季時產量到位，預計下半年泰國廠也將加入產能，AI伺服器也在關稅貿易戰升溫下加速拉貨，後市表現可期。
此外，根據國泰投信10日公告，「國泰台灣5G+」更名為「國泰台灣科技龍頭」一案經金管會、證交所同意，將於5月8日起生效。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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