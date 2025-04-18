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安聯投信也搶攻主動式ETF 首推「這類型」正式申報

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

安聯投信積極擴展旗下產品線，並於18日申報首檔主動式ETF—「安聯台灣高息成長主動式ETF證券投資信託基金」，並作為公司主要發展重點之一。法人認為，策略上靈活運用主動式操作，藉以因應快速變動的市場環境，並提供投資人多元的資產配置。

根據證券投資信託暨顧問商業同業公會（SITCA）資料顯示，近期多家投信公司陸續申請主動式ETF。其中，安聯投信於18日正式提出申請首檔主動式基金—「安聯台灣高息成長主動式ETF證券投資信託基金」。

特色上，以「台灣高息成長」為核心，透過主動操作方式挑選具有穩定配息與中長期成長潛力的企業，鎖定追求收益與成長兼具，後市有望在競爭激烈的基金市場中脫穎而出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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