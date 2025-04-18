00900成分股調整增刪13檔 關稅逆風助航運大船入港

以積極參與除息著稱的富邦特選高息30（00900）換股名單出爐，其所追蹤的特選臺灣上市上櫃高股息30指數，18日公告年度第一次指數調整新增刪除名單。

富邦特選高息30的30檔成分股中，新增及刪除13檔，換股檔數比43.3%。新增成分股有正新、華通、聯強、宏碁、創見、華航、國泰金、神基、南寶、和碩、臻鼎-KY、世界、群益證。

刪除的成分股為聚陽、光寶科、台積電、義隆、可成、京城銀、中信金、大立光、家登、材料-KY、譜瑞-KY、亞翔、力成。

富邦投信指出，今年以來由於地緣政治風險較往年明顯上升，大幅影響金融秩序，使得市場近期將目光由過去兩年熱門的人工智慧、高速運算投向實體商品市場。其中，美國對等關稅政策至今仍未有定論，在政府治理拋錨的情況下，航運類股反而準備迎風起錨。

此次富邦特選高息成分股調整更換13檔持股，納入長榮、裕民、陽明等知名航運類股，一方面除準備參與除息外，也有望在美國對等關稅暫緩的90天內提供績效正貢獻。又近期在股價回調的背景下，高殖利率個股的投資價值也相對提升，建議想繼續留在市場的投資人可配置部分高息ETF領息度過這段波動時期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。