快訊

日本長野縣發生規模5.0地震！震源深度僅10公里 最大震度5弱

綠營赴監院陳情彈劾 蔣萬安挨批「帶頭違法」霸氣回7個字

川普突襲參與！日美磋商「震撼教育」 日媒揭內幕：談判節奏全被掌握

聽新聞
0:00 / 0:00

00900成分股調整增刪13檔 關稅逆風助航運大船入港

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

以積極參與除息著稱的富邦特選高息30（00900）換股名單出爐，其所追蹤的特選臺灣上市上櫃高股息30指數，18日公告年度第一次指數調整新增刪除名單。

富邦特選高息30的30檔成分股中，新增及刪除13檔，換股檔數比43.3%。新增成分股有正新、華通、聯強、宏碁、創見、華航、國泰金、神基、南寶、和碩、臻鼎-KY、世界、群益證。

刪除的成分股為聚陽、光寶科、台積電、義隆、可成、京城銀、中信金、大立光、家登、材料-KY、譜瑞-KY、亞翔、力成。

富邦投信指出，今年以來由於地緣政治風險較往年明顯上升，大幅影響金融秩序，使得市場近期將目光由過去兩年熱門的人工智慧、高速運算投向實體商品市場。其中，美國對等關稅政策至今仍未有定論，在政府治理拋錨的情況下，航運類股反而準備迎風起錨。

此次富邦特選高息成分股調整更換13檔持股，納入長榮、裕民、陽明等知名航運類股，一方面除準備參與除息外，也有望在美國對等關稅暫緩的90天內提供績效正貢獻。又近期在股價回調的背景下，高殖利率個股的投資價值也相對提升，建議想繼續留在市場的投資人可配置部分高息ETF領息度過這段波動時期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦投信 除息

延伸閱讀

川普關稅衝擊 日財務大臣「深感憂心」示警：恐損害經濟復甦

美關稅若提高至20%恐爆轉單效應 台茶商盼政府協助分散風險

對等關稅談判 中經院長估川普內心理想稅率15%起跳

美中關稅戰 茶農：對台灣茶也許是轉機

相關新聞

台積電遭外資連環砍價…009804設上限「防失控」！個股崩殺主打分散生存權

近期多家國際外資機構紛紛下修台積電目標價，最高調降幅度達300元，反映市場對科技股評價出現震盪之際，投資人對ETF的集中風險也開始產生疑慮。針對此一市場動態，聯邦投信表示，關於4月16日上市的「聯邦台

0050買整張變簡單？只剩3天可投票「不做分割不會過」…網分三派大亂鬥

但創下原型ETF首例分割案的前提，必需要投資人實際「動手投票」才能通過...

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

00881、00900等八檔台股ETF調整成分股 新增名單出爐

臺灣指數公司18日公告包含國泰台灣5G+、富邦特選高股息30、中信成長高股息、野村臺灣新科技50（00935）、富邦臺灣...

關稅暫緩股市反彈…專家：變數仍多 主動式ETF更彈性

美國4月9日宣布關稅政策暫緩90天實施，消息激勵全球股市急速反彈，台股更自17391點反彈11.19%。投信法人表示，在...

00953B公告第七次配息資訊 預估年化配息率8.47%

群益優選非投等債（00953B）18日公告第七次配息資訊，根據群益投信官網最新配息公告顯示，本次預估每股配發金額為0.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。